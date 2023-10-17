«Она в реанимации». Жительница Щелкова — о пострадавшей в ДТП с участием сотрудницы УК «Паритет»
Представительница управляющей компании «Паритет» в Щелкове сбила девушку и переехала ее на Audi. Как рассказала «360» местная жительница Юлия, которая была на месте происшествия, женщину за рулем иномарки просили остановиться. Собравшиеся горожане даже несколько раз ударили по машине, чтобы та не обратила на них внимание.
Проблемы с УК Жители Щелкова встретились у здания на Космодемьянской улице, в котором находится УК. Они устроили собрание из-за некачественного обслуживания домов. Им до сих пор не дали отопление, в подвалах постоянно стоит вода, течет канализация, отметила собеседница.
После наезда на девушку она попыталась скрыться с места ДТП , но ей помешали. Навстречу выехала машина, которая заблокировала ей проезд. После этого люди не дали женщине уехать.
«Девушка у нас сейчас в Щелковской больнице, у нее вроде перелом обеих ног, но ждут результатов КТ. Она в реанимации», - указала собеседница.
Юлия уточнила, что раньше эту женщину в рядах УК не видели. По ее словам, некоторые время назад управляющую компанию выкупила другая организация, в которой и была предполагаемая участница ДТП.
Пыталась скрыться с места ДТП Она села в машину и не реагировала на просьбы собравшихся выйти и поговорить. Чтобы женщина не уехала, ей заблокировали проезд. Однако она все равно начала движение.
Представители УК не пошли на контакт с горожанами. Они закрылись в помещении и отказались давать комментарии. В какой-то момент слесари из подвального помещения начали выносить чемоданы и инструменты. Следом с кипой бумаг вышла женщина, которая впоследствии устроила ДТП.
ДТП произошло днем 17 октября. Момент наезда на девушку попал на видео. Как рассказал RT глава управляющей компании Рамазан Алидибиров , женщина за рулем Audi не является сотрудником «Паритета».