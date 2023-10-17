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Проблемы с УК Жители Щелкова встретились у здания на Космодемьянской улице, в котором находится УК. Они устроили собрание из-за некачественного обслуживания домов. Им до сих пор не дали отопление, в подвалах постоянно стоит вода, течет канализация, отметила собеседница.

После наезда на девушку она попыталась скрыться с места ДТП , но ей помешали. Навстречу выехала машина, которая заблокировала ей проезд. После этого люди не дали женщине уехать.

«Девушка у нас сейчас в Щелковской больнице, у нее вроде перелом обеих ног, но ждут результатов КТ. Она в реанимации», - указала собеседница.

Юлия уточнила, что раньше эту женщину в рядах УК не видели. По ее словам, некоторые время назад управляющую компанию выкупила другая организация, в которой и была предполагаемая участница ДТП.

Пыталась скрыться с места ДТП Она села в машину и не реагировала на просьбы собравшихся выйти и поговорить. Чтобы женщина не уехала, ей заблокировали проезд. Однако она все равно начала движение.

Представители УК не пошли на контакт с горожанами. Они закрылись в помещении и отказались давать комментарии. В какой-то момент слесари из подвального помещения начали выносить чемоданы и инструменты. Следом с кипой бумаг вышла женщина, которая впоследствии устроила ДТП.

ДТП произошло днем 17 октября. Момент наезда на девушку попал на видео. Как рассказал RT глава управляющей компании Рамазан Алидибиров , женщина за рулем Audi не является сотрудником «Паритета».