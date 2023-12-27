«Она любила жизнь». Жителя Башкирии обвинили в жестокой расправе над бывшей женой

Что произошло По предварительным данным СУ СКР по Башкирии, 42-летний житель деревни Покровка Стерлитамакского района проник в квартиру экс-супруги и взял в заложники ее несовершеннолетнего сына, заковав его в наручники. Когда мать молодого человека пришла домой, злоумышленник стал избивать их обоих. Подростку прямо в наручниках удалось сбежать и позвать на помощь. Прибывший на место полицейский обнаружил мать парня убитой.

Предполагаемый убийца несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею, после чего скрылся. Его задержали через несколько часов. Мужчине предъявили обвинение.

«В Башкортостане по горячим следам раскрыто убийство женщины», - указали в главном управлении МВД Башкортостана.

Общественный деятель Алена Попова в своем Telegram-канале заявила, что мужчина планировал убийство несколько месяцев. Об этом она узнала от близких погибшей.

«Планировал все это уже три месяца, что он следил за ними, купил новую машину, чтобы его не заметили, раздобыл ключи от запасного входа в подъезд, чтобы не попасться под камеры», - рассказала общественница.

Ранее житель Московской области сознался в убийстве жены на почве ревности. Он поссорился с супругой, ударил ее табуреткой, а затем ножом.

Любила жизнь и ловила каждый момент Женщина держала свой магазин женской одежды. По словам знакомых, она была жизнерадостной, доброй, умной, была хрупкой, но обладала большой силой воли.

«Даже в мыслях не было, что подобное может с ней произойти. Она любила жизнь, ловила каждый момент!» - признались собеседники канала.

Еще одна женщина отозвалась о погибшей как о доброй, красивой, обаятельной и харизматичной личности.