«А собака по возвращению, она что, напишет отчет? GPS-трекер регистрировал всего лишь ее маршрут. А так я себе представляю, как заходит в кабинет к начальнику финской разведки собака, встает на задние лапы, прикладывает правую к уху и говорит: „Разрешите доложить о результатах разведпохода“», - пошутил эксперт.

По его словам, животное не могло собирать какую-либо информацию.

«Финская собака, у нее трекер, она, значит, по сути, свободно гуляющая. <…> Как ты будешь использовать для получения разведданных? Телекамеру ему на спину навесишь? Техника нужна для сбора данных. А если там GPS-трекер и все…», - сказал Тимошенко.

Собак использовали во времена Великой Отечественной войны, напомнил полковник.

«Мы использовали собак, которые несли на себе заряд взрывчатки и сбрасывали его под танком, а то и сами там оставались и подрывались. Это было. Раненых вытаскивали - было. <…> Я не знаю случая, чтобы на собаку навесили какой-то разведаппарат и отпустили бы куда-нибудь. Собака же должна не просто бегать, а иметь цель», - заключил эксперт.

Лайку со шпионской гарнитурой задержали 30 октября на территории военного городка у границы с Финляндией. На животном был GPS-трекер с антенной. Питомца передали разведчикам.