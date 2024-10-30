30 октября 2024, 20:32

«Она что, напишет отчет?» Разведчик — о финской собаке-шпионе в Мурманской области

Pxhere
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Финская собака-шпион с GPS-трекером  в Мурманской области не передавала никаких разведданных. Устройство на животном лишь регистрировало его маршрут, объяснил 360.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«А собака по возвращению, она что, напишет отчет? GPS-трекер регистрировал всего лишь ее маршрут. А так я себе представляю, как заходит в кабинет к начальнику финской разведки собака, встает на задние лапы, прикладывает правую к уху и говорит: „Разрешите доложить о результатах разведпохода“», - пошутил эксперт.

По его словам, животное не могло собирать какую-либо информацию.

«Финская собака, у нее трекер, она, значит, по сути, свободно гуляющая. <…> Как ты будешь использовать для получения разведданных? Телекамеру ему на спину навесишь? Техника нужна для сбора данных. А если там GPS-трекер и все…», - сказал Тимошенко.

Собак использовали во времена Великой Отечественной войны, напомнил полковник.

«Мы использовали собак, которые несли на себе заряд взрывчатки и сбрасывали его под танком, а то и сами там оставались и подрывались. Это было. Раненых вытаскивали - было. <…> Я не знаю случая, чтобы на собаку навесили какой-то разведаппарат и отпустили бы куда-нибудь. Собака же должна не просто бегать, а иметь цель», - заключил эксперт.

Лайку со шпионской гарнитурой задержали 30 октября на территории военного городка у границы с Финляндией. На животном был GPS-трекер с антенной. Питомца передали разведчикам.

Разведка Финляндия Мурманская область
30 октября 2024, 18:27
Живодеру из Клина избрали меру пресечения
Freepik
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Суд запретили определенные действия мужчине, привязавшему собаку к машине в деревне Пустые Меленки под Клином и протащившему животное по селу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Накануне 72-летнего пенсионера заметили в селе с мертвой черной собакой, привязанной за шею к бамперу автомобиля. Очевидец происшествия предупредил его о будущих проблемах, но мужчина только огрызнулся в ответ и уехал.

Сын пенсионера рассказал 360.ru, что его отец не убивал собаку , а нашел ее уже мертвой и просто хотел отвезти хозяевам. На охоту, по его словам, пожилой мужчина давно не ходит и даже сдал оружие в правоохранительные органы.

Тем не менее, против жителя села возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Клин Уголовное дело Собаки Машины Полиция Живодеры
30 октября 2024, 17:22
Появилось видео мощного пожара на производстве в Подольске
Телеканал «360»
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Мощный пожар в производственном здании в Подольске сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике запечатлели полыхающее помещение завода по производству пластиковых окон. От здания поднимается густой черный дым. Так же на видео сняли работу спасателей.

По данным МЧС, огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 45 спасателей и 15 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В этот же день пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Информации о пострадавших из-за огня не поступало, но некоторым стало плохо из-за паники.

Подольск Пожары Видео
30 октября 2024, 11:41
Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился в Хабаровском крае
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Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился во время рейса в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

По данным следователей, воздушное судно направлялось из села Бриакан с возвращением в пункт вылета. Вертолет сел в Тугуро-Чумиканском районе, предварительно, из-за технической неисправности.

«Информация по количеству лиц, находившихся на борту, уточняется. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - уточнили в СК.

Помощь МЧС Хабаровского края во время ЧП не понадобилась, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Один из пилотов получил травмы.

Вертолеты Россия
30 октября 2024, 05:22
В аэропорту Шереметьево ввели план «ковер»
Freepik
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В московском аэропорту Шереметьево ввели план «ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов задержали несколько рейсов на вылет и прилет.

Похожая ситуация случилась в ночь на 22 сентября. Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли. Это произошло из-за угрозы атаки дронов. В итоге задержали два рейса.

Также план «Ковер» вводили в аэропорте Астрахани. Как позже сообщили в российском оборонном ведомстве, над территорией региона ликвидировали беспилотник Украины.

Кроме того, 12 сентября закрывали аэропорты Мурманска и Апатитов. План «Ковер» ввели из-за вероятной угрозы атаки беспилотников.

Аэропорт Шереметьево

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