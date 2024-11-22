«Он в реанимации». В Барвихе приезжие ударили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку

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«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», - рассказал он.

Местные паблики сообщили, что приезжие шумели, соседка сделала им замечание. В ответ ее начали оскорблять. После этого в конфликт вмешался Денис, но получил проникающее ранение. Напавших задержали.

Также они сообщили, что Денис занимается хоккеем.

Пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что полицейские проводят проверку и позже примут необходимое процессуальное решение.

Ранее мигранты толпой избили жительницу Красногорска , которая сделала им замечание из-за незаконной продажи алкоголя. Она заявила, что с нее также сорвали золотую цепочку.