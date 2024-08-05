«Он у вас ненормальный». Стало известно, как в рехабе в Мытищах издевались над пациентами

Он рассказал, что им не разрешали выходить из дома, их почти всегда окружала охрана. Лично над ним, по его словам, не издевались, но давили на других пациентов: провоцировали, не давали спать, есть или курить.

«Заставляли что-то делать, писать писанину эту», - добавил собеседник 360.ru.

Если пациенты возмущались, их выставляли виноватыми и заматывали в скотч.

«Если кто-то спросит, почему с ним так поступили, ему скажут: он плохо себя ведет, ему сказали делать то-то и то-то, а он начал прыгать, кидаться… Он у вас ненормальный», - отметил Иван.

Шестнадцатилетнего подростка, который, по словам собеседника 360.ru, вообще не был зависим, морили голодом по двое суток.

В правоохранительные органы обратился один из бывших пациентов, вышедший оттуда. Иван, выписавшись, тоже написал заявление.

По данным следствия , с мая 2023 года по август 2024-го сотрудники издевались над пациентами центра, удерживая их в закрытом доме, избивая и лишая еды. Следователи продолжают работу.