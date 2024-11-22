22 ноября 2024, 23:42

«Он просто никакой». Мигранты напали на заступившегося за женщину хоккеиста в Одинцове

РИА «Новости»
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В Одинцовском городском округе хоккеист заступился за женщину, которая сделала замечание шумным приезжим. Он получил удар ножом и попал в больницу. Полиция задержала одного человека, но жена потерпевшего Анастасия Мещерякова сообщила 360.ru о двух агрессорах.

Конфликт, по ее словам, произошел в поселке Барвиха. Местная жительница сделала замечание соседу-мигранту, который сильно шумел, но получила в ответ оскорбления. Муж собеседницы 360.ru услышал это и тоже сделала замечание, тогда гнев обратился в его сторону.

«Изначально, насколько мне известно, был один человек. Далее уже выбежал второй, произошли эти действия, с ножевым ранением. Именно ножевое ранение нанес второй», - сказала жена потерпевшего.

Картину преступления удалось восстановить по показаниям свидетелей, так как сам хоккеист перенес операцию и находится в реанимации. Жена сообщила, что он испытывает боль и постепенно приходит в себя, врачи дадут более подробные подробности завтра.

«Я к мужу заходила. Особо не удалось поговорить, так как он просто никакой. Ждем. Как говорится, накажут всех виновных, я очень на это надеюсь», - сказала она.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и задержали 22-летнего иностранца.

Пресс-служба Прокуратура Московской области сообщила, что он признал вину. Суд заключил мужчину под стражу до 22 января 2025 года.

Одинцово Драки Уголовное дело Мигранты Москва
22 ноября 2024, 12:58
«Он в реанимации». В Барвихе приезжие ударили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку
РИА «Новости»
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Приезжие из Азербайджана ударили ножом жителя поселка Барвиха Дениса М., заступившегося за девушку. О состоянии пострадавшего сообщил 360.ru его брат Евгений.

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», - рассказал он.

Местные паблики сообщили, что приезжие шумели, соседка сделала им замечание. В ответ ее начали оскорблять. После этого в конфликт вмешался Денис, но получил проникающее ранение. Напавших задержали.

Также они сообщили, что Денис занимается хоккеем.

Пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что полицейские проводят проверку и позже примут необходимое процессуальное решение.

Ранее мигранты толпой избили жительницу Красногорска , которая сделала им замечание из-за незаконной продажи алкоголя. Она заявила, что с нее также сорвали золотую цепочку.

Одинцово Мигранты Россия Азербайджан
22 ноября 2024, 10:36
После гибели девушки в промышленном парке в Подольске возбудили дело
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Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели девушки из-за падения беседки-курилки в Подольске. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

ЧП произошло во время шторма вечером 21 ноября на территории промышленного парка Гривно.

Из-за сильного порыва ветра на 22-летнюю девушку рухнула тяжелая металлическая конструкция, придавив ее. Пострадавшая умерла на месте случившегося.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - подчеркнули в пресс-службе.

Погибшей было 22 года. Следователи уже осмотрели место трагедии, в рамках дела проведут медицинскую судебную экспертизу.

СК РФ
22 ноября 2024, 07:34
Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД
РИА «Новости»
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Утром 22 ноября на МКАД на юго-востоке Москвы произошла авария с участием нескольких машин, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на внутренней стороне 12-го км МКАД, в районе съезда № 11. Всего в ДТП попали микроавтобус Citroen, легковые Hyundai Avante, Hyundai Creta, неустановленная модель Toyota и поливомоечная машина КамАЗ.

Также еще один человек получил рваную рану правого предплечья и ушиб головного мозга, от госпитализации он отказался. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы движения из пяти.

Столичный Дептранс в Telegram-канале отметил, движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать заранее пути объезда.

Ранее три человека пострадали в ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе в Москве. Водитель не справился с управлением, машина ударилась о столб.

Скорая помощь ДТП Машины
22 ноября 2024, 00:33
Остановочный павильон раздавил женщину в Саратове
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В Саратове остановочный павильон упал на женщину. Врачи не смогли ее спасти, пострадавшая умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Павильон опрокинулся вечером 21 ноября на улице Буровой. Находившаяся рядом женщина получила тяжелые травмы и умерла вскоре после госпитализации. Следователи осмотрели место происшествия и инициировали проверку.

Обрушение произошло из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области. Остановочный павильон стоял у дома по улице Буровая, 20 с 2014 года. Его установил «Городской центр размещения рекламы», но последние три года обслуживал «Дорстрой». По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

В Москве тоже поднялся сильный ветер.

Из-за пятибалльного шторма на Варшавском шоссе рухнуло дерево, один человек получил травму головы.

Саратов Следственный комитет России

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