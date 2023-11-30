«Он их дразнил». Пострадавший в драке ученик сам спровоцировал конфликт

Собеседник издания рассказал, что нападавший и раньше проявлял агрессию. По его словам, драки он устраивает почти каждый день. Ему в этом помогает его друг. Пострадавший же часто дразнил приятелей, за что и поплатился.

«Он (нападавший - прим. ред.) очень любит драться, а дерется он почти каждый день. Вместе со своим другом. А мальчик, которого они били, любит их дразнить», - поделился источник «360».

На кадрах видно, как один мальчик нападает на другого, бьет его ногами, второй защищается и отступает. Третий школьник пытается разнять драчунов.

Прокуратура Калужской области и детский омбудсмен Ирина Агеева после появления видео в социальных сетях инициировали проверку по факту агрессивного поведения в школе. Агеева написала, что увидела в ролике, как двое бьют третьего. Видеозапись изучает прокуратура, по итогам будет принято процессуальное решение.