30 ноября 2023, 00:29

«Он их дразнил». Пострадавший в драке ученик сам спровоцировал конфликт

Freepik
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В одной из школ Калуги произошла драка между школьниками, видео попало в Сеть. По данным источника «360», мальчик сам спровоцировал конфликт, он обзывал своего обидчика.

Собеседник издания рассказал, что нападавший и раньше проявлял агрессию. По его словам, драки он устраивает почти каждый день. Ему в этом помогает его друг. Пострадавший же часто дразнил приятелей, за что и поплатился.

«Он (нападавший - прим. ред.) очень любит драться, а дерется он почти каждый день. Вместе со своим другом. А мальчик, которого они били, любит их дразнить», - поделился источник «360».

На кадрах видно, как один мальчик нападает на другого, бьет его ногами, второй защищается и отступает. Третий школьник пытается разнять драчунов.

Прокуратура Калужской области и детский омбудсмен Ирина Агеева после появления видео в социальных сетях инициировали проверку по факту агрессивного поведения в школе. Агеева написала, что увидела в ролике, как двое бьют третьего. Видеозапись изучает прокуратура, по итогам будет принято процессуальное решение.

Драки Дети Школы
29 ноября 2023, 23:22
Торговый павильон загорелся на Преображенском рынке Москвы
Freepik
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На территории Преображенского рынка в Москве зафиксировали возгорание. Об этом «360» сообщил источник.

По его данным, загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших и ущербе не поступало. Также пока нет данных, что стало причиной возгорания.

Вечером в среду, 29 ноября, в Москве в районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшим пожарным пришлось тушить уже два уровня паркинга. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь локализовали в одном из боксов.

Пожары Москва 2023
29 ноября 2023, 19:42
Появилось видео из ТЦ «Авеню», где рухнул потолок
Телеканал «360»
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В московском ТЦ «Авеню» на проспекте Вернадского обрушился потолок на первом этаже. Зону обрушения перекрыли, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что дежурит охранник, посетителям не дают подойти к эскалатору. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

«По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции», - передали в пресс-службе ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего выяснят специалисты. На месте ЧП работают экстренные службы. Рабочие уже начали выносить из здания обломки конструкции.

Ранее в центре Москвы на Новом Арбате загорелся ресторан, сообщил RT. Людей пришлось эвакуировать.

Прокуратура РФ Москва 2023
29 ноября 2023, 19:18
Потолок обрушился в одном из ТЦ на юго-западе Москвы
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Никулинская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия, случившегося в одном из торговых центров на проспекте Вернадского. Там частично обрушилась потолочная конструкция. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

По данным надзорного ведомства, в торговом центре на юго-западе города частично обрушилась подвесная потолочная конструкция. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры проведут детальный осмотр места происшествия, сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили мужчину из горящего торгового центра. Прибыв тушить пожар, они обнаружили в коридоре здания и спасли 62-летнего мужчину, который надышался едким дымом и потерял сознание.

Прокуратура РФ Москва 2023
29 ноября 2023, 18:52
Двухэтажный паркинг загорелся в московском районе Царицыно
РИА «Новости»
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В московском районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшие пожарные начали тушить огонь уже на двух уровнях паркинга.

По имеющимся данным, пожар удалось локализовать в одном из боксов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

О причинах пожара и количестве пострадавших не сообщалось.

Ранее свыше 70 человек задействовали в тушении пожара на мебельной фабрике в Лосино-Петровском 28 ноября. Прибывшие на место спасатели вывели из горящего здания четырех человек.

А утром 28 ноября водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном тоннеле. Густой дым распространялся в сторону Крылатской улицы. На участке даже перекрывали движение в сторону Московской области.

Пожары Москва 2023

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