25 декабря 2024, 21:38

«Он хотел все время ко мне». Дядя выжившего в авиакатастрофе рассказал о состоянии племянника

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Один из выживших пассажиров авиалайнера Embraer 190, 21-летний парень, летел в гости к своему дяде. Мужчина встречал своего племянника в аэропорту Грозного. В беседе с 360.ru он рассказал, что молодой человек давно хотел приехать в гости.

«Я в гости пригласил его. Он хотел все время ко мне, к дяде. [Говорил,] к тебе хочу. И вот», - рассказал собеседник 360.ru.

По словам мужчины, с его племянником все хорошо. Об этом он узнал из видео в интернете.

«На видео узнал. Жив, здоров, все нормально», - сказал мужчина.

Также в распоряжении 360.ru появилось видео из аэропорта Грозного, где родственники выживших и погибших в авиакатастрофе дожидаются вестей о своих близких.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что в результате крушения самолета погибли 38 человек. Еще 29 человек получили травмы и ранения, в том числе двое детей, добавил министр.

Ранее в Актау нашли черный ящик разбившегося Embraer 190.

Казахстан Видео Авиакатастрофы Самолеты Мужчины Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 22:32
Врачи МЧС России с медицинским оборудованием прибыли в Актау
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Спецборт МЧС России прибыл на место крушения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС.

Самолет Ил-76 МЧС приземлился в городе Актау Республики Казахстан.

«На борту авиации чрезвычайного ведомства врачи отряда „Центроспас“, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группа специалистов Минздрава России», - уточнили в МЧС.

Родственники пострадавших в результате крушения в аэропорту Грозного ожидают информации о близких. Один из них поделился с 360.ru своей историей.

Ранее посольство России обнародовало национальность членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. По данным посольства, все члены экипажа являются гражданами Азербайджана.

Авиация Казахстан Минздрав Врачи Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 20:33
Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве
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В центре столицы задержали мужчину, который бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Он действовал по указаниям неизвестных, которые координировали его действия. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт». Поджигателю грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Москве и Московской области 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Большинство этих преступлений совершили пожилые люди. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Уголовное дело Поджоги Терроризм Машины Москва
25 декабря 2024, 20:03
Черный ящик разбившегося в Актау самолета нашли
Телеканал «360»
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В Актау нашли черный ящик разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом представитель транспортной прокуратуры Казахстана сообщил агентству Казинформ.

Авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.

По словам заместителя премьер-министра республики Каната Бозумбаева, который возглавил государственную комиссию по расследованию происшествия, в результате катастрофы погибли 38 человек. Всего на борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Среди пассажиров: 16 граждан России, 37 - Азербайджана, шесть - Казахстана и три - Киргизии.

Ранее пассажир Embraer 190, выживший в крушении в Актау, рассказал, что два часа полета ждал смерти. Россиянин отправился в Баку, чтобы проводить в последний путь своего отца. После крушения самолета 36-летний мужчина записал голосовое сообщение для своей возлюбленной. В нем он сообщил, что жив и находится в Казахстане. В настоящее время с ним работают психологи.

Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 19:56
Двоим инвалидам понадобилась помощь медиков после пожара в поселке Знамя Октября
Pxhere
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Пожар разгорелся в доме № 9 в поселке Знамя Октября. Как сообщил источник 360.ru, из помещения эвакуировали и передали врачам скорой двоих инвалидов.

Никто не пострадал, уточнил источник. Огонь успел охватить мебель и вещи на площади пяти квадратных метров.

Возгорание началось на первом этаже - из окон квартиры валил черный дым. Само здание - пятиэтажное, газифицированное. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мебель загорелась в трехкомнатной квартире на севере Москвы. Один взрослый и двое детей покинули помещение , но внутри остались животные. Подъехавшие спасатели увидели слабый черный дым из окон девятого этажа.

Пожары Инвалиды

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