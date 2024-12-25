«Он хотел все время ко мне». Дядя выжившего в авиакатастрофе рассказал о состоянии племянника

«Я в гости пригласил его. Он хотел все время ко мне, к дяде. [Говорил,] к тебе хочу. И вот», - рассказал собеседник 360.ru.

По словам мужчины, с его племянником все хорошо. Об этом он узнал из видео в интернете.

«На видео узнал. Жив, здоров, все нормально», - сказал мужчина.

Также в распоряжении 360.ru появилось видео из аэропорта Грозного, где родственники выживших и погибших в авиакатастрофе дожидаются вестей о своих близких.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что в результате крушения самолета погибли 38 человек. Еще 29 человек получили травмы и ранения, в том числе двое детей, добавил министр.

Ранее в Актау нашли черный ящик разбившегося Embraer 190.