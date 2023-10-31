«Он буйный». Знакомый одного из нападавших рассказал о драке подростков в Серпухове

Молодой человек рассказал, что знает одного из школьников, участвовавших в драке. По его словам, нападавший является воспитанником детдома.

«Знаю, что конфликты были ранее. Он буйный. Отец не занимается воспитанием. Мать вроде как тоже. Если не ошибаюсь, он из детдома», - отметил собеседник «360».

Сотрудники полиции получили сообщение о побоях и прибыли на место происшествия. Всех участников драки задержали для выяснения обстоятельств. Правоохранители также изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура организовала проверку в связи с избиением школьника. Следователи возбудили дело об административном нарушении, родителям нападавших грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме того, прокуратура оценит действия органов системы профилактики и безнадзорности, а также внесет представление о ненадлежащей работе в школы, где обучались несовершеннолетние.