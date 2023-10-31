«Он буйный». Знакомый одного из нападавших рассказал о драке подростков в Серпухове
Группа подростков в Серпухове избила школьника за внешний вид после ссоры в торговом центре «Корстон». Видеозапись с побоями распространилась в соцсетях, «360» пообщался со знакомым одного из нападавших.
Молодой человек рассказал, что знает одного из школьников, участвовавших в драке. По его словам, нападавший является воспитанником детдома.
«Знаю, что конфликты были ранее. Он буйный. Отец не занимается воспитанием. Мать вроде как тоже. Если не ошибаюсь, он из детдома», - отметил собеседник «360».
Сотрудники полиции получили сообщение о побоях и прибыли на место происшествия. Всех участников драки задержали для выяснения обстоятельств. Правоохранители также изъяли записи с камер видеонаблюдения.
Прокуратура организовала проверку в связи с избиением школьника. Следователи возбудили дело об административном нарушении, родителям нападавших грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Кроме того, прокуратура оценит действия органов системы профилактики и безнадзорности, а также внесет представление о ненадлежащей работе в школы, где обучались несовершеннолетние.