Омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы — СМИ
В результате проверки старший лейтенант из отряда ОМОНа «Авангард» выявил некоторые нарушения в работе одного из подразделений и передал рапорт начальству. За это его избил не прошедший ревизию руководитель, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, капитану и руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам. После проверки он напал на него в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского. Мужчина сначала оскорбил, а затем несколько раз ударил лейтенанта кулаком в лицо.
Пострадавший получил тяжелые травмы, включая перелом скулоорбитального комплекса и ушиб мягких тканей правой скуловой области. Он попал в больницу. В отношении капитана проведут проверку.
Ранее полицейский подбросил в квартиру москвича наркотики и потребовал у него полмиллиона рублей, чтобы не возбуждать дело.