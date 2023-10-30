По информации издания, капитану и руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам. После проверки он напал на него в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского. Мужчина сначала оскорбил, а затем несколько раз ударил лейтенанта кулаком в лицо.

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая перелом скулоорбитального комплекса и ушиб мягких тканей правой скуловой области. Он попал в больницу. В отношении капитана проведут проверку.

Ранее полицейский подбросил в квартиру москвича наркотики и потребовал у него полмиллиона рублей, чтобы не возбуждать дело.