Омич застрелил брата жены, двух своих сыновей и покончил с собой

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По версии следствия, мужчина после ссоры с супругой на почве развода застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей трех и пяти лет, после чего покончил с собой. Супруга с двумя другими малолетними детьми смогли убежать.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Сейчас на месте работают следователи. Они проводят осмотр места происшествия и допрашивают потерпевшую и свидетелей. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства.

Ранее в Красноярском крае словесный конфликт закончился убийством. Мужчина приревновал супругу к другому, приехал к сопернику и выстрелил ему в грудь.