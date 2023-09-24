Омич застрелил брата жены, двух своих сыновей и покончил с собой
Три человека, в том числе дети, стали жертвами стрельбы из ружья, которую устроил житель Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, мужчина после ссоры с супругой на почве развода застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей трех и пяти лет, после чего покончил с собой. Супруга с двумя другими малолетними детьми смогли убежать.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Сейчас на месте работают следователи. Они проводят осмотр места происшествия и допрашивают потерпевшую и свидетелей. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства.
Ранее в Красноярском крае словесный конфликт закончился убийством. Мужчина приревновал супругу к другому, приехал к сопернику и выстрелил ему в грудь.