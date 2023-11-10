Омбудсмен Подмосковья взяла на контроль ситуацию с дракой в Деденевской школе

Мать шестиклассницы после драки в Деденевской школе рассказала о причинах конфликта

Конфликт между учительницей и шестиклассницей в Деденевской школе имени Крупской длится уже полтора года. Причина этого — личная неприязнь к ребенку, рассказала «360» мать девочки после потасовки с педагогом. Драка произошла на пороге класса на глазах детей.

По ее информации, во время занятий речь зашла в том числе и о национальностях. Дочь обратила внимание, что жители Таджикистана работящие. А учитель после этого оставила ее в классе, потому что расценила это как оскорбление другого ученика, добавила мать школьницы.

«Упоминали Таджикистан. Мой ребенок сказал, что оттуда люди работящие и трудятся. Тогда педагог заявила: „Мне сказать, откуда ты и кто ты такая?“. Ребенок ответил, что она русская и фамилия у нее русская. Она ответила, что родилась в Донбассе, в Донецке, но русская. После этого дети ушли, а ее учитель задержал в классе. Якобы оскорбила национальность другого ученика», - пожаловалась собеседница «360».

Остальные дети, как отметила женщина, испугались из-за происходящего. Один ученик остался под дверью, а другой побежал к директору. Но та, по словам матери шестиклассница, не отреагировала.

Конфликту уже полтора года По словам женщины, конфликтная ситуация началась, когда ее младшая дочь училась еще в пятом классе. Не единожды за это время семья пыталась привлечь внимание директора, но никакой реакции не было, добавила собеседница «360».

«И в том году просили разрешить ситуацию. Может быть, с педагогом разговаривали, но у нее реакция такая, что опять происходят всплески агрессии, оценки начала занижать сразу же, крики, оскорбления, унижения. Вспоминали, откуда ребенок. Ребенок из Донецка», - подчеркнула мать девочки.

В минувшем месяце она снова писала заявление директору, потому что педагог, по ее словам, кидала в дочь грязные тряпки и замахивалась на ребенка. Накануне, 9 ноября, конфликт снова обострился.

«Вчера ребенок мне звонил. [Сказала,] что ее удерживали в классе, не выпускали, опять [учительница] замахивалась, напоминала, откуда она, что она больная и ей лечиться надо. Ударов не было, но замахивание было. Тряпкой она швырнула ей в лицо», - указала женщина.

Мать школьницы подчеркнула, что другие учителя не пытались вмешаться в драку. После случившегося у нее появился отек на лице, пострадала шея и плечо. Женщина добавила, что обратилась в полицию и сняла побои, чтобы привлечь вторую участницу потасовки к ответственности.

Когда мать девочки узнала об этом, позвонила в полицию, а затем поехала в школу, чтобы разбираться в происходящем уже вместе с правоохранителями.

Полиция и прокуратура начали проверки по факту драки в школе. Глава городского округа Илья Поночевный ранее осудил случившееся, назвав подобные ситуации недопустимыми.

«Идет расследование. К виновным будут приняты самые жесткие меры», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Учительница, которая участвовала в потасовке, пока не давала никаких комментариев о случившемся. Администрация школы также не делала публичных заявлений о том, как руководство собирается разбираться в этой конфликтной ситуации.

Учителя не пытались разнять драку Когда женщина приехала в школу, ей тоже не удалось сразу связаться с директором, потому что та была занята. Во время ее ожидания в кабинете и произошла потасовка.

«[Учитель] перешла на „ты“, на оскорбления, сказала, что никого не будет ждать. В итоге закончилось тем, что она на меня напала. Летела на меня, [был] удар по лицу, потом за волосы схватила. Старшая дочь стала [нас] разнимать, тогда [учитель] переключилась на нее, потому что у нее длинные волосы», - пояснила собеседница «360».

Говоря о дальнейшем урегулировании ситуации, она призналась, что не рассматривает вариант переводить ребенка в другую школу.

«Это все-таки деревня. [А при переводе], надо будет возить [дочь] в другое место. И не факт, что там будут относиться к ребенку нормально. Я надеюсь, что учителя отстранят, а директор будет реагировать на просьбы, а не родители будут идти и заступаться за детей», - заключила она.