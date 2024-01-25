25 января 2024, 00:09

Омбудсмен отреагировала на ситуацию с беременной от дедушки 14-летней москвичкой

РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет под контроль ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой обвинили мужа ее бабушки. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама - законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели?» - сказала она.

По словам Ярославской, подозреваемого в растлении малолетней задержали. Мужчина жил с девочкой и ее семьей в одной квартире. Омбудсмен заверила, что встретится с потерпевшей и поможет ей.

Ранее стало известно, что в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от 63-летнего дедушки. Девочка уже на девятом месяце. По данным Telegram-канала Shot, потерпевшая жила вместе с мамой, братом, сестрой, бабушкой и мужем пенсионерки. Семья не догадывалась, что последний насиловал школьницу на протяжении несколько месяцев.

Дети Семья Мужчины Москва
25 января 2024, 00:57
Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Freepik
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Купный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.

«По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения», - сказано в сообщении.

В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил территорию предприятия. В небо поднялись большие клубы дыма.

Пожары Заводы Краснодарский край
25 января 2024, 00:10
Напавшего с ножом на подростка задержали в Подмосковье
Pxhere
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Молодой человек ударил подростка ножом в живот в Чехове. Нападавшего задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, накануне возле ТЦ «Карнавал» между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. В результате мальчик получил ножевое ранение в живот, а злоумышленник скрылся. Подростка доставили в больницу.

«Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину», - рассказали в СК.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед городским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали азербайджанца , который вместе с детьми напал на соседа-иранца. Мужчина не признал свою вину и отказался просить прощения у семьи пострадавшего. Мужчине грозит до 14 лет колонии.

Чехов Россия Мужчины Поножовщины
25 января 2024, 00:07
Появилось видео побега кота Твикса из переноски
Freepik
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Видео с камеры наблюдения поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, из которого высадили кота Твикса, появилось в Сети. Кадры выложил Telegram-канал Mash.

По видеозаписи можно отследить хронологию трагической истории кота, высаженного из поезда в Кирове. Расследование проводила Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД.

Пассажир с котом сел в вагон в 21:13 10 января, у них проверили документы. На следующий день в полдень пассажир прогулялся на перроне и залез на верхнюю боковую полку, переноска с котом была под полкой. Кот вышел из переноски в 12:23, его видели все, кроме владельца.

Проводница поймала кота в 12:35, спросила пассажиров, чей кот, и в 12:36 попросила пассажира в тамбуре выпустить кота из вагона. Владелец обнаружил отсутствие животного через 7,5 часа и после безуспешных поисков обратился к проводнику.

Кота Твикса искали волонтеры, нашли его мертвым недалеко от станции.

Смерть наступила из-за укуса животного и обморожения.

Видео с камеры наблюдения поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, из которого высадили кота Твикса, появилось в Сети. Кадры выложил Telegram-канал Mash.

Видео Коты Животные Поезда
24 января 2024, 22:45
Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело
Unsplash
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Фигурантом уголовного дела стала проводница, выбросившая на мороз кота Твикса. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», - сообщил источник.

Днем ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что сотрудницу отстранили от работы. Компания проводит расследование произошедшего.

После гибели Твикса в РЖД заявили, что пересмотрят правила перевозки животных. Колесников заявил, что перевозчик персонифицирует животных, чтобы понимать, кто находится в поезде. Информация о животном в вагоне должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

Случаем с Твиксом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Кота перевозили по всем правилам, на него купили билет в вагон, где разрешен провоз животных.

РЖД Уголовное дело Правила Коты Животные

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