Омбудсмен отреагировала на ситуацию с беременной от дедушки 14-летней москвичкой

«Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама - законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели?» - сказала она.

По словам Ярославской, подозреваемого в растлении малолетней задержали. Мужчина жил с девочкой и ее семьей в одной квартире. Омбудсмен заверила, что встретится с потерпевшей и поможет ей.

Ранее стало известно, что в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от 63-летнего дедушки. Девочка уже на девятом месяце. По данным Telegram-канала Shot, потерпевшая жила вместе с мамой, братом, сестрой, бабушкой и мужем пенсионерки. Семья не догадывалась, что последний насиловал школьницу на протяжении несколько месяцев.