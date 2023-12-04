04 декабря 2023, 00:01

Омбудсмен Дагестана призвала изменить подход к воспитанию молодежи

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Необходимо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки учениц в одной из школ Махачкалы. Об этом она написала пост в социальной сети «ВКонтакте», где прикрепила видео драки.

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, „посчитанных“ и „охваченных“ детей, розданных подарков и надетых платочков», - написала Ежова на своей странице.

Омбудсмен отметила, что необходимо адресно работать с молодежью и родителями. В сложных ситуациях нужно оказывать помощь, а если проступок осознанный, то наказание должно быть неотвратимым.

Девочки-подростки, напавшие на сверстницу, рассказали в полиции , что их поступок не связан с популярным сериалом, это личная неприязнь. Эта драка не первая, конфликты между школьницами случались и раньше.

Необходимо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки учениц в одной из школ Махачкалы. Об этом она написала пост в социальной сети «ВКонтакте» , где прикрепила видео драки.

Дагестан Дети Молодежь
04 декабря 2023, 00:00
Завод загорелся на Открытом шоссе в Москве
unsplash.com
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Пожар вспыхнул на заводе на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Telegram-канал Baza сообщил, что огонь охватил завод специализированных автомобилей. Пожар начался около получаса назад. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Днем 3 декабря в Центральном округе Москвы загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вызволили двух несовершеннолетних и двух взрослых.


Уточняется, что открытое горение началось в производственном здании. Огонь распространяется довольно интенсивно. По данным источника, на площади в тысячу «квадратов» произошел пожар повышенной сложности. В результате случившегося обрушилась кровля. Людей в здании нет.

Пожары Москва 2023
03 декабря 2023, 22:15
«Личная неприязнь». Драка школьниц в Махачкале оказалась не связана с сериалом
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Девочки из Дагестана, избившие 13-летнюю школьницу, отрицают, что драка связана с популярным сериалом. Подростки заявили, что никогда не видели его, а сверстницу избили из личной неприязни. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«Распространяемая информация, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, недостоверна. Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом», - рассказали в ведомстве.

Накануне в Сети распространилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили третью на землю и били ее руками и ногами. Полиция Махачкалы установила, что это местные жительницы, у которых давний конфликт с третьей девушкой. Это избиение не первое, отметили в полиции. Нападавших доставили в отдел для разбирательства и поставили их на учет в ПДН.

Драки Дагестан Дети МВД РФ
03 декабря 2023, 21:49
Москвичка облила дверь соседки керосином и пригрозила поджечь ее квартиру
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Москвичка облила дверь соседской квартиры керосином и заявила, что подожжет ее. Об этом сообщил источник «360».

Помощь потребовалась женщине в Коммунарке, проживающей в 18-этажном доме на Бачуринской улице. На место случившегося прибыли сотрудники полиции.

«Дверь заявительницы облили неизвестной жидкостью, предположительно, керосином», - сообщил источник.

Ранее в Москве задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну на железнодорожной станции. Неустановленный заказчик пообещал заплатить 40-летнему россиянину деньги за теракт.

До этого силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге. Предположительно, они подожгли вагон поезда и релейный шкаф.

Пожары Полиция Москва 2023
03 декабря 2023, 19:39
Двое спасенных из горевшей квартиры в Москве детей погибли
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Двух спасенных из горевшей квартиры в центре Москвы детей передали бригаде скорой. Медики попытались их реанимировать, но тщетно — девочка и мальчик скончались, сообщил источник «360».

Пожары Дети Москва 2023

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