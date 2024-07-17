«Окунал в унитаз». Участница стрима рассказала об осквернившем православный крест дагестанском блогере

«Этот блогер заходил на стрим под разными аккаунтами. В этот раз сначала он нецензурно выражался в сторону христианской религии, а потом начал говорить, что у него есть крест. Я попросила его показать. Только потом этот блогер начал топать крест, плевать на него и окунать в унитаз. Этом момент я не успела снять», - сообщила она.

По словам собеседницы 360.ru, на ее эфиры часто заходят представители других наций, которые позволяют себе нецензурные выражения в адрес России и православной религии.

Против молодого человека, который растоптал православный крест, завели уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих.

Депутат Александр Хинштейн призвал привлечь блогера из Дагестана к ответственности. Парламентарий назвал его трусом и мерзавцем.