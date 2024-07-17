17 июля 2024, 22:51

«Окунал в унитаз». Участница стрима рассказала об осквернившем православный крест дагестанском блогере

РИА «Новости»
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Блогер из Дагестана в прямом эфире растоптал православный крест. Позже стало известно о его задержании. Участница стрима, которая успела снять видео с осквернением креста, рассказала 360.ru, что молодой человек вел себя неадекватно.

«Этот блогер заходил на стрим под разными аккаунтами. В этот раз сначала он нецензурно выражался в сторону христианской религии, а потом начал говорить, что у него есть крест. Я попросила его показать. Только потом этот блогер начал топать крест, плевать на него и окунать в унитаз. Этом момент я не успела снять», - сообщила она.

По словам собеседницы 360.ru, на ее эфиры часто заходят представители других наций, которые позволяют себе нецензурные выражения в адрес России и православной религии.

Против молодого человека, который растоптал православный крест, завели уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих.

Депутат Александр Хинштейн призвал привлечь блогера из Дагестана к ответственности. Парламентарий назвал его трусом и мерзавцем.

Дагестан Видео Блогеры Россия Религия
17 июля 2024, 23:58
В Геленджике десятки людей зависли в небе из-за обесточенных аттракционов
Freepik
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Десятки людей зависли в небе в парке развлечений в Геленджике из-за внезапно обесточенных аттракционов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, этим вечером взрослые и дети катались на чертовом колесе и аттракционе «Седьмое небо» в парке на Революционной улице.

«Внезапно отключилось электричество и десятки людей остались висеть высоко в воздухе, рассматривая красоты вечернего курортного городка. Примерно через четыре–пять минут электричество вернули и люди благополучно спустились на землю», - рассказали они.

Канал уточнил, что информации о пострадавших нет.

Высота колеса обозрения в городском парке аттракционов составляет 36 метров. Оно является самым большим в Геленджике. Туристы приобретают на него билеты ради панорамных снимков и селфи, так как с высоты хорошо просматривается Геленджикская бухта, Черноморское побережье и окрестности города.

Ранее на юге России ввели график временного ограничения электроэнергии из-за перегруза на энергоблоках Ростовской АЭС.

Риски отключения света еще остаются из-за рекордно высоких температур в регионе.

Электричество Парки Краснодарский край
17 июля 2024, 23:07
Момент аварии легковушки и «Ласточки» показали из кабины машиниста
Телеканал «360»
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Столкновение легкового автомобиля с поездом «Ласточка» произошло в Ленинградской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей. В распоряжении 360.ru оказались кадры из кабины машиниста поезда.


Смертельная авария произошла 17 июля на перегоне Строганово - Мшинская. Машина остановилась на железнодорожном переезде на 84-м километре трассы и столкнулась с «Ласточкой». Машинист применил экстренное торможение, но жертв избежать не удалось.

В ДТП погибли четыре человека из автомобиля, среди них двое детей. По факту аварии завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

На видео запечатлено, как поезд двигался по железной дороге, в какой-то момент перед ним появился красный автомобиль. Буквально за несколько секунд легковушка превратилась в груду металла.

Ленинградская область ДТП Поезда
17 июля 2024, 20:12
Из-за пожара на Пресненском Валу эвакуировали почти 100 человек. На месте работает Ка-32
Телеканал «360»
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Из горящего здания на Пресненском Валу в Москве до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 97 человек, сообщил источник 360.ru. По его информации, площадь возгорания составила 700 «квадратов».


Данных о пострадавших в МЧС не поступало. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть на чердаке дома. Точная причина пока неизвестна. Ранг пожара увеличили до второго.

Для тушения пожара развернули четыре боевых участка. Водяные стволы подали по всему периметру здания.

На месте происшествия работают спасатели, движение по улице временно перекрыли. Также к тушению привлекли вертолет Ка-32.

Пожары Москва
17 июля 2024, 20:11
Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на юго-востоке Москвы
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На юго-востоке Москвы произошла авария с участием бетономешалки и мотоцикла. Водитель двухколесного транспортного средства погиб, сообщил источник 360.ru.

Грузовик врезался в мотоцикл в районе Марьино, возле дома 10 по улице Перова. Бетономешалка загорелась.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Официально данные об аварии пока не комментировали.

Грузовики Мотоциклы ДТП Водители Москва

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