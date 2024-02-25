Оконная рама рухнула на школьника на автомойке в Москве

Читайте нас в:

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 25 февраля в помещении автомойки самообслуживания, расположенной на Кантемировской улице.

Подросток в момент происшествия был с отцом. Мальчика сразу же увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители организовали процессуальную проверку. Все причины и обстоятельства установят под контролем прокуратуры.

Ранее на востоке Москвы 10-летний житель района Метрогородок выпал с балкона четвертого этажа. Мальчик остался жив и сам поднялся в квартиру. Позже его увезли в больницу с переломом ребер и ушибом живота.