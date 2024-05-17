17 мая 2024, 15:58

Около терминала аэропорта Минвод вспыхнуло здание

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Пожар вспыхнул в здании строящегося временного сооружения на привокзальной площади рядом с аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт продолжил работать в прежнем режиме. Его представители добавили, что воздушная гавань не является собственником загоревшегося здания.

Пожары Россия
17 мая 2024, 16:24
Спасатели локализовали открытое горение рядом с аэропортом в Минводах
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС локализовали пожар, вспыхнувший на территории недостроенной автомобильной стоянки перед аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров. По информации МЧС, горит кровля двухэтажного здания. Для тушения пожара задействовали 55 специалистов и 10 единиц техники.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что загоревшееся здание находится в процессе строительства. Из-за пожара территорию автостоянки заволокло дымом, который затрудняет видимость.

Ранее пресс-служба аэропорта Минвод подтвердила, что неподалеку от терминала загорелась постройка. Несмотря на ЧП, воздушная гавань работает в прежнем режиме.

Спасатели Пожары Строительство МЧС РФ
17 мая 2024, 15:27
Двоих взрослых и ребенка спасли из горящего дома в Марьине
РИА «Новости»
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Троих человек спасли из горящего дома на Новомарьинской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в одной из квартир 17-этажного дома загорелись комната и балкон.

Спасатели с помощью спецсредств сняли с шестого этажа двоих взрослых и ребенка. Эвакуированных осмотрели медики. В больницу отправили двоих, в том числе несовершеннолетнего.

Как уточнил источник, дом не был газифицирован. Причина возгорания пока неизвестны.

Ранее в Москве загорелось общежитие воинской части. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Обошлось без пострадавших.

Спасатели Дети Больницы Москва Квартиры
17 мая 2024, 14:22
Появились видео с нападением питбуля на прохожих в Петербурге. Хозяин натравливал пса
Телеканал «360»
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Мужчина минимум дважды натравил своего питбуля на прохожих в Петербурге. Один раз пес набросился на женщину, выгуливавшую собаку, второй — чуть не растерзал мужчину. В распоряжении 360.ru оказались видео с мест происшествия.

Одна из стычек произошла у дома № 107 на Гражданском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, питбуль покусал женщину.

«Пострадавшая рассказала, что выгуливала свою собаку, когда внезапно агрессивный питбуль напал на них», - передали в пресс-службе.

Сначала питбуль кинулся на собаку девушки. Петербурженка пыталась разнять животных, но хозяин агрессивного пса, вместо того, чтобы унять своего питомца, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и натравливая пса.

На записи видно, что женщина пыталась оттащить свою собаку, потом упала на асфальт. Владельцы собак изначально шли друг другу на встречу, девушка со своим питомцем специально отошла в сторону и обошла оппонента, но тот вместе с питбулем пошел за ней.

Второй случай произошел тоже на Гражданском проспекте, у дома № 109. Пострадавший заявил в полицию, что незнакомец во время конфликта из-за сделанного замечания спустил свою собаку и распылил содержимое перцового баллончика.

На втором ролике видно, как собака набрасывается на убегающего от нее человека. Владелец пса не спешит унять животное.

«Полицейские установили личность и задержали хозяина питбуля - 30-летнего местного жителя», - передали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Собаку забрали в качестве вещественного доказательства.

Крупные собаки могут представлять большую опасность для людей и других животных. Но их агрессивное поведение и жестокость - следствие неправильного воспитания.

Видео Женщины Собаки Животные Мужчины
17 мая 2024, 12:35
Вокалистку питерской инди-группы до смерти избил парень
РИА «Новости»
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Вокалистку питерской инди-группы UNA Анастасию Котову до смерти забил ее молодой человек. Мужчина самостоятельно обратился в полицию и признался в совершенном, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, вечером 37-летняя Анастасия приехала в гости к 31-летнему парню, проживающему в Колпино. Романтическое свидание сопровождалось избытком алкоголя. Ночью между влюбленными произошла драка. После нескольких ударов девушка упала и больше не поднималась.

Осознав последствия своих действий, мужчина вызвал полицию. К моменту прибытия правоохранителей Котова была уже мертва, а ее бойфренд рыдал рядом с телом.

Полиция задержала его и отправила в изолятор. Инициировано уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы. За последние 17 лет он уже три раза подвергался судебному преследованию за грабеж.

Трагический инцидент произошел за неделю до 38-летия Котовой. Ее группа UNA, исполняющая инди-рок, хорошо известна в музыкальных кругах Санкт-Петербурга.

Ранее фотомодель Vogue из Санкт-Петербурга Лилия Судакова получила условный срок за убийство мужа. Девушка вину не признала.

Драки Санкт-Петербург Уголовное дело Алкоголь

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