Около сотни пациентов кардиоцентра в Югре заболели кишечной инфекцией

Тела двух детей, которые пропали вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, нашли в Югре. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.

«В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения», - написали в публикации ведомства.

До этого завели уголовное дело об исчезновении семьи в Сургутском районе. Как выяснили следователи, 8 августа семь жителей, входящих в число коренных малочисленных народов Севера, отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. До места назначения они не добрались.

Утром 9 августа, в реке нашли труп женщины, а на следующий день там обнаружили двух мертвых детей. На телах не было признаков насильственной смерти.

Ранее источник 360.ru сообщил, как моторная лодка перевернулась в Москве-реке. На борту находились четыре человека.