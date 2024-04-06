Около двух тысяч человек эвакуировали из Орска после прорыва дамбы

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«Это люди, вывезенные спасателями, и кто самостоятельно эвакуировался», - подчеркнули в пресс-службе администрации региона.

По ее данным, в пунктах временного размещения сейчас находятся 320 человек, в том числе 85 несовершеннолетних.

Ранее «360» опубликовал видеозапись с горожанами , пострадавшими от паводка из-за прорыва дамбы. Жителей Орска временно разместили в здании школы. Для них организовали спальные места и столовую.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что пострадавшим от наводнения в два раза увеличат выплаты. Находящихся в ПВР жителей обеспечат всем необходимым для проживания, добавил он.