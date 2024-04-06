Около двух тысяч человек эвакуировали из Орска после прорыва дамбы
Эвакуация жителей затопленных районов Орска продолжается, после прорыва дамбы спасатели вывезли порядка двух тысяч человек. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Это люди, вывезенные спасателями, и кто самостоятельно эвакуировался», - подчеркнули в пресс-службе администрации региона.
По ее данным, в пунктах временного размещения сейчас находятся 320 человек, в том числе 85 несовершеннолетних.
Ранее «360» опубликовал видеозапись с горожанами , пострадавшими от паводка из-за прорыва дамбы. Жителей Орска временно разместили в здании школы. Для них организовали спальные места и столовую.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что пострадавшим от наводнения в два раза увеличат выплаты. Находящихся в ПВР жителей обеспечат всем необходимым для проживания, добавил он.