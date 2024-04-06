Около 600 домов подтопило в Орске после прорыва дамбы

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«Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах», - уточнили в ведомстве.

В посте отметили, что эвакуацию жителей не прекращают, сотрудники спасательных служб продолжают выводить людей с помощью плавательного транспорта. В 12 пунктах временного размещения поселили 230 человек, 73 из них - дети.

На месте ЧП работают более 530 специалистов, 125 единиц специальной техники и 75 плавсредств.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили о начале формирования списка пострадавших из-за подтопления в Орске. Жители, которые получили средний или тяжкий вред здоровью в результате случившегося, получат материальную помощь до 400 тысяч рублей.