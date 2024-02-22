Около 500 бизнесменов из В Саратовской области стали жертвами тендерных мошенников

По данным правоохранителей, задержанные разработали и реализовали криминальную схему с государственными тендерами. Они выдавали себя за сотрудников крупных госкомпаний и предлагали принять участие в торгах по закупке товаров и услуг.

За свою «помощь» аферисты просили в качестве предоплаты до 50 тысяч рублей, а после получения денег переставали выходить на связь.

В офисах и кол-центрах преступной организации провели обыски. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, а фигурантам избрали различные меры пресечения.

Ранее эксперт по цифровой безопасности Григорий Пащенко рассказал, что москвичи меньше рискуют стать жертвами телефонных мошенников , потому что стараются не отвечать на звонки с неизвестных номеров.