Около 50 детей эвакуировали с баз отдыха из-за пожара под Новороссийском

«Из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха „Романтик“, „Моряк“ и „Строитель“. Отдыхающие заранее эвакуированы, всего - 176 человек, из них 48 детей», - уточнили в министерстве.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений.

Площадь пожара увеличилась до 42 гектаров. В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.