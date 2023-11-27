Около 400 тысяч жителей Крыма остались без света

Крючков обратил внимание на масштабы повреждений от непогоды и подчеркнул, что такого шторма еще никогда не было.

«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда», - добавил он.

Советник Аксенова напомнил, что в 2007 году сильный шторм произошел в Керчи, но он не принес таких разрушений, как нынешний ураган. Он назвал трагедией последствия от штормовой погоды.

Ранее Крючков отметил, что от отключения электроэнергии пострадали 498 тысяч крымчан. К устранению неполадок приступили 38 бригад. Больше всего ударам стихии подверглись Черноморский, Сакский, Белогорский и Симферопольский районы полуострова.

Скорость ураганного ветра в регионе достигала 144 километров в час. По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, во время шторма в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков.