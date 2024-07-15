Около 40 зданий пострадали на базах отдыха под Новороссийском

«Спасатели тушат пожар в Краснодарском крае авиация с помощью авиации. На территории базы отдыха „Голубая волна“ восемь построек пострадали от огня, на территории базы „Романтик“ огонь повредил 30 построек. Возгорания на других базах отдыха нет», - заявили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что ведомство привлекло для тушения два вертолета Ми-8 и Ка-32 с водосливными устройствами, а также самолет Ил-76.

Ранее стало известно, что МЧС задействовало более 250 человек в борьбе с огнем. На месте ЧП работает аэромобильная группировка главка МЧС по Краснодарскому краю из семи единиц техники и 50 специалистов. Сведения о пострадавших не поступали.