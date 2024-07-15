15 июля 2024, 07:53

Около 40 зданий пострадали на базах отдыха под Новороссийском

РИА «Новости»
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В результате лесного пожара под Новороссийском пострадали 38 зданий баз отдыха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели тушат пожар в Краснодарском крае авиация с помощью авиации. На территории базы отдыха „Голубая волна“ восемь построек пострадали от огня, на территории базы „Романтик“ огонь повредил 30 построек. Возгорания на других базах отдыха нет», - заявили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что ведомство привлекло для тушения два вертолета Ми-8 и Ка-32 с водосливными устройствами, а также самолет Ил-76.

Ранее стало известно, что МЧС задействовало более 250 человек в борьбе с огнем. На месте ЧП работает аэромобильная группировка главка МЧС по Краснодарскому краю из семи единиц техники и 50 специалистов. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожары МЧС РФ
15 июля 2024, 08:51
Самолет Ил-76 и вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара под Новороссийском
Пресс-служба МЧС
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К месту тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае привлекли два вертолета Ка-32 и Ми-8, а также самолет Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На месте тушения возгорания работают два вертолета Ми-8 и Ка-32, а также самолет Ил-76 с водосливными устройствами», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что огонь повредил 30 построек на базе отдыха «Романтик», а также восемь построек и пять автомобилей на территории базы отдыха «Голубая волна». Строения на других базах отдыха не загорались.

В воскресенье в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае загорелись трава и лесной массив на площади в три гектара. Огонь постепенно перешел на базу отдыха «Голубая волна». Прибывшие спасатели полностью потушили ее, однако лес продолжил гореть, и возгорание распространилось на площади в 62 гектара, всего пострадали около 40 зданий.

Пожары Самолеты
15 июля 2024, 08:26
Московские спасатели вскрыли лифт в роддоме с застрявшей там роженицей
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В московском роддоме застрял лифт с роженицей внутри. На место вызвали спасателей, рассказал 360.ru источник в экстренных службах.

Информация о ЧП поступила на пульт спасателей около 07:04 по московскому времени. В роддоме, расположенном на Ленской улице, дом 15, строение 1, застрял лифт с шестью людьми, одной из которых оказалась беременная женщина. По данным источника, в кабине у нее начались роды.

Прибывшие на место спасатели вскрыли лифт и освободили людей. Информации о пострадавших нет.

Спасатели Роддома
15 июля 2024, 05:35
Два подростка насмерть разбились на иномарке в Кузбассе
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Два подростка насмерть разбились в аварии на 18 километре автодороги Промышленная — Ваганово. Об этом сообщила Полиция Кузбасса в Telegram-канале.

Два подростка насмерть разбились в аварии на 18 километре автодороги Промышленная - Ваганово. Об этом сообщила Полиция Кузбасса в Telegram-канале.

По предварительной информации, 14-летний школьник был за рулем Toyota и вез 17-летнюю пассажирку. Машина съехала в кювет через встречную полосу и столкнулась с водопропускной трубой.

«В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний водитель и 17-летняя пассажирка», - сказано в публикации ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу.

Ранее водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе в Пятигорске. В больницу доставили 12-летнего мальчика и девятилетнюю девочку.

Дети ДТП Машины
15 июля 2024, 03:26
Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, которая на камеру жарила сосиски на Вечном огне в Рузе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СКР поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК.

Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузе. Прокуратура проверит родителей ребенка. Девочку опросили в присутствии законных представителей и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

Дети СК РФ Руза

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