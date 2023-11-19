19 ноября 2023, 17:52

Около 39 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Крыму

РИА «Новости»
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В Крыму без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

«Остаются отключенными 36 линий 6-10 киловольт, в том числе две частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей», - передали в компании.

Больше всего нарушений в Черноморском и Сакском районах. Аварийно-восстановительные бригады ликвидируют нарушения, особое внимание специалисты уделяют социально важным объектам.

«К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники», - отметили в «Крымэнерго».

Сильный шторм накрыл полуостров 19 ноября. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень.

Местные СМИ пишут, что в Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах.

Сильнейший ураган начался в Новокузнецке, из-за разбушевавшейся стихии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Высоковольтные линии электропередачи повреждены, в части районов нет отопления. Ветер срывает крыши домов, сносит обстановки общественного транспорта.

Ранее в Новокузнецке дерево рухнуло на машину , погибли мужчина и женщина, еще двоих пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Крым Шторм
19 ноября 2023, 16:12
Четыре человека погибли в Крыму при лобовом столкновении двух машин
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Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла недалеко от села Николаевка. Водитель Lada Kalina, двигаясь в направлении Джанкоя, выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, водители обеих машин и пассажир погибли на месте. Еще один человек, который находился в автомобиле Lada Kalina, скончался в карете скорой помощи.

Страшная авария произошла 19 ноября в Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, есть один погибший. В Искитимском районе столкнулись «Газель» и микроавтобус.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск друг в друга врезались Lada Granta и Toyota Land Cruiser. В результате один человек погиб. В аварии пострадали 50-летний водитель и 42-летний пассажир Toyota.

ДТП Крым
19 ноября 2023, 15:52
Более 10 человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском
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Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один — погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

«Уточненная информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», - передали в пресс-службе.

Машины столкнулись 19 ноября около 16:00 (около 12:00 по московскому времени). В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель «Газели» на трассе Р-256 выехал на «встречку» и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте», - передали в МВД.

В момент автоаварии в салоне микроавтобуса находились 17 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в другое транспортное средство.

Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один - погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

Больницы МВД РФ ДТП ГИБДД
19 ноября 2023, 14:23
Режим ЧС объявили в Новокузнецке. Такого урагана в городе не было 45 лет
«ВКонтакте»
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Режим чрезвычайной ситуации объявили в Новокузнецке из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Из-за непогоды высоковольтные линии электропередачи получили повреждения, в части районов Новокузнецка нет отопления. Из-за ураганного ветра власти ввели режим повышенной готовности. Уточнялось, что город не сталкивался с подобным 45 лет - с 1978 года.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», - сообщил Кузнецов.

Он добавил, что в результате непогоды два человека погибли, еще шесть пострадали. Службы ЖКХ и управляющие компании оценят ущерб.

«Повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. Повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры», - рассказал глава города.

Кузнецов поручил провести проверку всех вывесок на безопасность и срочно демонтировать неустойчивые конструкции.

Мужчина и женщина погибли в Новокузнецке после того, как на их автомобиль упало вырванное с корнями дерево. До этого на местную жительницу упал рекламный щит , женщину госпитализировали с травмами.

Ураган Погода Сибирь
19 ноября 2023, 14:12
Момент падения дерева на машину в Новокузнецке попал на видео
«ВКонтакте»
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Момент падения вырванного с корнем дерева на автомобиль в Новокузнецке попал на камеру. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Известий».

На кадрах видно, как тополь рухнул на проезжающую мимо многоквартирного дома машину и буквально раздавил ее.

В авто обнаружили тела 60-летней женщины и 58-летнего мужчины. Это случилось в Заводском районе Новокузнецка.

Также в момент падения дерева в машине находились еще два пожилых человека, сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. Пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Мощный ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября. Местных жителей призвали закрыть окна и форточки в домах, убрать с балконов вещи.

Ураганный ветер срывал крыши домов, валил остановки и деревья. В результате на женщину упал рекламный щит. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Ураган Погода Сибирь

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