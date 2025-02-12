Около 300 рыбаков унесла в море отколовшаяся льдина на Сахалине

Сотрудники ведомства приступили к масштабной спасательной операции.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», - уточнили в МЧС.

На место уже выехали шесть спасателей и четыре единицы ведомственной техники. Кроме того, в спасательной операции задействуют ведомственный вертолет Ми-8, который готовится к вылету из Южно-Сахалинска.

Ситуация сложная еще и потому, что лед оторвался одновременно в нескольких местах. Это произошло сразу в трех населенных пунктах - Охотском, Лесном и Стародубском, сообщило издание «Сахалин и Курилы».

Ранее в Санкт-Петербурге бригада СПС № 8 спасла кота , застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевского острове.