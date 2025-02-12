12 февраля 2025, 05:27

Около 300 рыбаков унесла в море отколовшаяся льдина на Сахалине

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В Сахалинской области около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине, которая отправилась в дрейф по Охотскому морю. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сотрудники ведомства приступили к масштабной спасательной операции.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», - уточнили в МЧС.

На место уже выехали шесть спасателей и четыре единицы ведомственной техники. Кроме того, в спасательной операции задействуют ведомственный вертолет Ми-8, который готовится к вылету из Южно-Сахалинска.

Ситуация сложная еще и потому, что лед оторвался одновременно в нескольких местах. Это произошло сразу в трех населенных пунктах - Охотском, Лесном и Стародубском, сообщило издание «Сахалин и Курилы».

Ранее в Санкт-Петербурге бригада СПС № 8 спасла кота , застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевского острове.

Вертолеты Спасатели МЧС РФ Россия Рыбалка Эвакуации Сахалин
12 февраля 2025, 04:20
Женщина выбросила своего годовалого ребенка в море в Турции
РИА «Новости»
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В Турции задержали женщину, которая выбросила своего годовалого ребенка в море в районе Сеферихисар в Измире. Об этом сообщил телеканал TRT Habertürk.

Правоохранителям об этом сообщили очевидцы, которые увидели, как женщина вошла в море с ребенком на руках. Они и спасли его, вытащив из воды.

На место происшествия направили сотрудников жандармерии и медицинскую бригаду. Ребенка доставили в государственную больницу Сеферихисар. Его жизнь сейчас вне опасности.

После изучения камер видеонаблюдения установили личность женщины. Ее опознали. Правоохранители задержали 30-летнюю мать.

По данным телеканала, у женщины имеются проблемы с психикой.

Ранее в Бибирево мужчина угрожал сожительнице, что выбросит в окно квартиры ее годовалого ребенка. Предположительно, неадекват находился в состоянии наркотического опьянения. На место происшествия выезжали спецслужбы.

В Турции задержали женщину, которая выбросила своего годовалого ребенка в море в районе Сеферихисар в Измире. Об этом сообщил телеканал TRT Habertürk.

Турция Задержания Дети
11 февраля 2025, 23:43
Врачи по ошибке ампутировали мужчине руки и ноги
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Мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки. Пациент получил инфекцию после операции по удалению камней из почек, сообщило Daily Mirror.

По данным издания, 46-летний Чад Герло лег на операцию, чтобы удалить камни из почек. Однако из больницы его выписали без рук и ног. Врачи заверили, что операция прошла успешно. Позже выяснилось, что мужчине занесли инфекцию. У него резко поднялось давление и начали отказывать органы.

После приема сильных антибиотиков у пациента почернели руки и ноги. В результате из-за сепсиса было решено провести ампутацию. Американец подал в суд на медучреждение из-за ненадлежащего оказания услуг.

В Великобритании женщина считала боль в ногах возрастными изменениями, но состояние становилось только хуже. Врачи ампутировали ей обе ноги из-за нарушения кровообращения.

США Больницы Врачи Мужчины
11 февраля 2025, 22:52
Кожа отслаивалась. Мужчина 83 дня мучительно умирал из-за роковой ошибки на работе
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Один из самых жутких случаев гибели от радиации произошел в Японии. Рабочий получил смертельную дозу облучения на заводе по переработке урана в Токаймуре, сообщила газета Mirror.

По данным издания, в 1999 году 35-летний Хисаси Оучи с коллегами загрузил в аппарат 16 килограммов урана вместо безопасных 2,4 килограмма. В итоге японец получил беспрецедентную дозу радиации в 17 000 миллизивертов.

Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем. Его кожа отслаивалась, а ткани тела умирали. Также у Оучи перестали функционировать клетки кишечника, поэтому его постоянно мучили жуткие боли.

Интенсивное лечение не помогало японцу, тело которого буквально «сгорало заживо». Хисаси Оучи не мог терпеть мучений и умолял медиков прекратить лечение.

На 59-й день сердце рабочего остановилось, но врачи успели реанимировать его. Мужчина умер на 83-й день после того, как у него отказали органы.

Ранее на Ямале двухлетний ребенок проглотил два десятка маленьких магнитов. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.

Радиация Врачи Япония Мужчины Заводы
11 февраля 2025, 15:45
В Удмуртии женщина пыталась изгнать нечистую силу и чуть не сожгла квартиру
РИА «Новости»
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Пенсионерка из села Каракулино в Удмуртии попыталась изгнать из квартиры нечистую силу, однако вместо этого устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Для обряда пожилая женщина зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машину и ушла в другую комнату. Однако свеча упала, и началось возгорание. Испугавшись, пенсионерка выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Огонь удалось потушить на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случившееся РИА «Новости» , предупредил, что подобные попытки «изгнания бесов» до добра не доведут.

«Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», - подчеркнул он.

Чтобы освятить квартиру, Кипшидзе посоветовал приглашать священника.

В апреле прошлого года супругов из Башкирии заподозрили в том, что они поджигали людей под предлогом изгнания из них нечистой силы.

Священники Пожары Удмуртия Религия Квартиры

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