Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы
На крыше торгового центра «Хорошо» на севере Москвы заметили задымление. Порядка 300 человек экстренно эвакуировали из здания. Об этом сообщил источник «360».
По его информации, в четырехэтажном здании произошло задымление на крыше. Произошло короткое замыкание в утеплителе вытяжки с последующим горением на трех квадратных метрах.
В ТЦ сработала сигнализация. Людей попросили экстренно покинуть помещение. В результате на улицу вывели порядка 300 человек.
Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.
Накануне склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках. Спасателям смогли локализовать пожар: на месте работали 68 человек и 25 единиц техники.