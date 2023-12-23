23 декабря 2023, 10:58

Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы

РИА «Новости»
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На крыше торгового центра «Хорошо» на севере Москвы заметили задымление. Порядка 300 человек экстренно эвакуировали из здания. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, в четырехэтажном здании произошло задымление на крыше. Произошло короткое замыкание в утеплителе вытяжки с последующим горением на трех квадратных метрах.

В ТЦ сработала сигнализация. Людей попросили экстренно покинуть помещение. В результате на улицу вывели порядка 300 человек.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Накануне склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках. Спасателям смогли локализовать пожар: на месте работали 68 человек и 25 единиц техники.

Пожары Москва 2023
23 декабря 2023, 09:31
Иномарка сбила ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
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Водитель Ford Transit сбил ребенка в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, авария с участием пешехода произошла на дублере в сторону Фестивальной улицы. О степени тяжести травм пострадавшего пока ничего неизвестно.

Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.

Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы.

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 09:08
Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья
РИА «Новости»
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Операция по спасению севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark после сильного шторма, завершена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

Судно под флагом Белиза находилось в морском порту Тамань, ожидая погрузки ячменя для отправки в Египет. После штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.

В ночь на 27 ноября в акватории разыгрался сильный шторм. Поднявшаяся волна сорвала Blue Shark с якорей и судно стало дрейфовать в сторону берега. Вскоре он село на мель.

Морспасслужба эвакуировала находившихся на борту моряков - граждан Сирии, Индии и Египта. С 19 декабря началась операция по спасению Blue Shark. Вскоре судно сняли с мелководья.

Ранее у берегов Турции в Черном море в шторм попал сухогруз под флагом Панамы. Судно разломилось пополам, но экипажу удалось спастись.

Шторм
23 декабря 2023, 05:39
Волонтеры в Новосибирске нашли пропавшего мальчика
РИА «Новости»
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Новосибирские волонтеры нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 21 декабря. Об этом сообщила в своей группе во «ВКонтакте» пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты», - пояснили в организации.

Причины пропажи школьника остались неизвестными. Никаких подробностей не приводили.

Мальчик пропал в четверг, 21 декабря, по дороге в школу.

Волонтеры из «Лизы Алерт» сразу же начали формировать команды для поисков ребенка, привлекая также автомобилистов к участию в мероприятиях. Их просили предоставить записи с видеорегистраторов.

В описании говорилось, что у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение.

Ранее волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал. Сначала он ушел из дома в мае. Ребенка нашли спустя несколько дней. Потом его искали в ноябре.

Дети Волонтеры Сибирь
23 декабря 2023, 04:07
Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории
РИА «Новости»
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Девять детей госпитализировали с признаками кишечной инфекцией и острого респираторного заболевания (ОРЗ) из детского лагеря «Юность» в Евпатории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав Республики Крым.

«Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере», - уточнили в ведомстве.

По словам главы крымского Минздрава Константина Скорупского, медицинские работники евпаторийской городской больницы осмотрели 31 ребенка из лагеря. У восьмерых диагностировали гастроэнтероколит, одному - ОРЗ, причем в последнем случае это предварительный диагноз.

Министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская добавила, что здоровых детей отправят домой, если не проявятся признаки заболевания. Сейчас ведется эпидемическое расследование, профильные службы контролируют ситуацию.

Ранее начальник управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева сообщила о закрытии лагеря «Олимпийская ребячка» после смерти отдыхавшей там 12-летней девочки.

Дети Больницы

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