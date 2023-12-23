Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы

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По его информации, в четырехэтажном здании произошло задымление на крыше. Произошло короткое замыкание в утеплителе вытяжки с последующим горением на трех квадратных метрах.

В ТЦ сработала сигнализация. Людей попросили экстренно покинуть помещение. В результате на улицу вывели порядка 300 человек.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Накануне склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках. Спасателям смогли локализовать пожар: на месте работали 68 человек и 25 единиц техники.