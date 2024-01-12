Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Город» в Москве из-за пожара на парковке

Уточняется, что пожар вспыхнул в ТЦ на шоссе Энтузиастов. Других подробностей случившегося не приводится. Информации о пострадавших также не поступало.

Накануне четыре автомобиля загорелись в Нижнем Новгороде на Волжской набережной. По данным спасателей, две машины сгорели полностью, еще две получилось частично спасти. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС.

Вечером 12 января на улице Академика Комарова в Москве загорелась квартира. Пожар вспыхнул на первом этаже. В результате случившегося погибли четыре человека: трое детей и их отец. Еще двоих несовершеннолетних со второго этажа удалось спасти, их передали бригаде врачей.