08 января 2024, 23:22

Около 30 вагонов сошли с рельсов на перегоне Забайкальской железной дороги

Freepik
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На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 27 вагонов грузового поезда. ЧП произошло 9 января в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому), сообщила компания «РЖД» на официальном сайте.

«Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка», - написали в сообщении.

Для ликвидации последствий схода вагонов на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. В РЖД предупредили о задержках пассажирских поездов, пассажирам принесли извинения. Эксперты установят причину происшествия на перегоне.

Несколько пассажирских поездов задержались 5 января в Ярославской области. Причиной двухчасовой задержки назвали технические неполадки. Пассажирам обеспечили комфортный температурный режим.

РЖД Дороги Поезда
09 января 2024, 00:36
Глава ЖКХ в Североуральске избил женщину после ее жалобы на уборку снега
Pxhere
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Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как жительнице Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на плохую уборку снега. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале января женщина разместила в Сети фотографии сугроба, который появился перед ее домом после уборки улицы с помощью спецтехники. Снежную гору так и не расчистили, поэтому жительница установила на отвалах таблички с обращением к главе города и руководителю одного из коммунальных предприятий.

«По словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм», - рассказали в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Городская прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее жительница Красноуральска в Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты. Следователи опросили свидетелей и осмотрели ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки выяснят, в каких условиях находился пострадавший.

ЖКХ Женщины Свердловская область
08 января 2024, 22:12
Трех пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализировали
Pixabay
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Врачи доставили в больницу трех раненых в результате ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава. Среди госпитализированных есть один ребенок.

Находившихся в состоянии средней степени тяжести двух взрослых отправили в областную клиническую больницу. Травмированного ребенка госпитализировали медики детской больницы. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Еще 14 пострадавшим, включая четырех несовершеннолетних, врачи оказали амбулаторную помощь. Всего, по данным Минздрава, ранения в ДТП получил 21 человек, четверо из них погибли.

Спасатели задействовали авиацию для транспортировки пострадавших. По воздуху в Великий Новгород доставили трех получивших травмы детей и их отца.

Всего на трассе М-11 столкнулось около 50 автомобилей , в результате на месте аварии образовалась полуторакилометровая пробка. Спасатели перенаправляют водителей на другие маршруты, застрявшим водителям предлагают горячий чай и места для зарядки телефонов.

Дети ДТП Минздрав Врачи
08 января 2024, 22:10
Неизвестный напал с ножом на имама мечети и прихожанина в Стамбуле
Unsplash
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Неизвестный в центре Стамбула напал с ножом на имама мечети и прихожанина. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» со ссылкой на местные власти.

Сейчас жизни людей ничего не угрожает. Правоохранители задержали нападавшего, рассказали в правительстве Стамбула. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины поступка злоумышленника также неизвестны.

Вечером 8 января стало известно, что в Юго-Восточном округе Москвы молодой человек напал с ножом на охранника в супермаркете из-за пакета с продуктами. Мужчина пытался украсть товар, но работник магазина помешал ему.

Накануне в Саратове пьяный водитель набросился с ножом на полицейских. Правоохранителям пришлось открыть огонь, нападавшего доставили в медицинское учреждение. Саратовец стал фигурантом уголовного дела, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Преступления Стамбул
08 января 2024, 21:03
Число травмированных в ДТП в Новгородской области увеличилось до 16
Пресс-служба Следственного комитета
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Число травмированных в результате массовой аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области увеличилось до 16, сообщила пресс-служба МЧС России. В ДТП с участием нескольких десятков машин погибли четыре человека, включая ребенка.

Общее число пострадавших в аварии оценивается в 20 человек. Среди травмированных есть пять детей, трех из них вместе с отцом по воздуху доставили в больницу Великого Новгорода, несмотря на непогоду. Как сообщило местное министерство здравоохранения, один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС начали оказывать помощь пострадавшим и застрявшим на трассе из-за ДТП водителям. Им предлагают горячий чай и место для зарядки телефонов, с нуждающимися работают психологи. Планировавших ехать по трассе М-11 водителей перенаправляют на другие маршруты, так как длина пробки на «Неве» превысила 1,5 километра.

В МЧС отметили, что оперативной работе спасателей поспособствовали прошедшие в ноябре учения, в ходе которых они отработали действия в случае аварии на М-11.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что участниками ДТП стало около 50 автомобилей.

ДТП МЧС РФ

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