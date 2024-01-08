Около 30 вагонов сошли с рельсов на перегоне Забайкальской железной дороги

Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как жительнице Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на плохую уборку снега. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале января женщина разместила в Сети фотографии сугроба, который появился перед ее домом после уборки улицы с помощью спецтехники. Снежную гору так и не расчистили, поэтому жительница установила на отвалах таблички с обращением к главе города и руководителю одного из коммунальных предприятий.

«По словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм», - рассказали в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Городская прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее жительница Красноуральска в Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты. Следователи опросили свидетелей и осмотрели ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки выяснят, в каких условиях находился пострадавший.