Около 30 человек спасли из горящего ЦУМа в Дагестане
Почти три десятка человек эвакуировали из горящего универсального магазина в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Фото и видео с места происшествия появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
«Спасатели МЧС России эвакуировали 27 человек на пожаре в Дагестане», - подчеркнули в ведомстве.
По последним данным, огонь распространился в ЦУМ на площади две тысячи квадратных метров. Возгорание смогли локализовать.
На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.