Около 26 тысяч жителей Новороссийска остались без света

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В Москве мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Неизвестный ударил женщину по голове два раза, у нее пошла кровь. На место выехали врачи скорой помощи.

Уточняется, что нападение произошло в Трансстройбанке на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленник забрал деньги из кассы. Мужчина был в синей куртке.

Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Там объявили в розыск мужчину, который попытался ограбить банк на Васильевском острове. Злоумышленник использовал при нападении газовый баллончик. Мужчине не удалось ничего похитить. Полиция установила личность нападавшего.