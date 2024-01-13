Около 200 человек эвакуировали из ТЦ в Киеве из-за пожара

«Экстренные службы продолжают работать на месте», - добавил он.

По предварительным данным, вспыхнула детская комната на четвертом этаже здания. Причина возгорания неизвестны. Сейчас огонь уже ликвидировали.

Кличко уточнил, что медикам обратилась одна женщина, она пожаловалась на отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Ущерб составит не менее 10 млрд рублей. Один из сотрудников склада рассказал «360», сначала никто не понял, что произошло. Сработал сигнал тревоги, в здании появился едкий черный дым, людей начали быстро выводить на улицу.