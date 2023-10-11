Около 20 скорых отправят к метро в Москве после столкновения двух поездов
По крайней мере 20 бригад скорой помощи решили отправить к метро в Москве, где столкнулись два поезда. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Следовавший из депо пустой поезд врезался в стоящий на станции «Печатники» состав около 10:30. По предварительным данным, пострадали пассажирка и машинист. Последний оказался зажат.
Столичный департамент транспорта заявил в своем Telegram-канале , что движение поездов из-за случившегося между «Печатниками» и «Дубровкой» приостановлено. Оперативные службы работают над тем, чтобы поезда как можно быстрее вновь пошли на этом участке.