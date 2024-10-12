12 октября 2024, 14:54

Около 20 школьников отравились в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту массового отравления учащихся школы № 79 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Школьники обратились за медицинской помощью, врачам они пожаловались на ухудшение состояния здоровья, в том числе на недомогание и рвоту, все порядка 20 учеников школы. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, станет известно в ходе проверки.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», - заявили в прокуратуре.

Утром в субботу также стало известно о массовом отравлении детей на Камчатке.

Школьники Екатеринбург
12 октября 2024, 15:43
Станция АЗС взорвалась в Грозном
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Взрыв прогремел на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. После детонации на площадке начался мощный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы Baza уточнили, что сдетонировала цистерна с топливом. Пламя перекинулось на вторую емкость с бензином и прибывшие на место пожарные начали ее пролив, чтобы не допустить повторной детонации. Сейчас пламя локализовали.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека.

Telegram-канал Mash заявил, что ранения получили мать с ребенком, в которых попал отброшенный волной газовый баллон.

Пожары Чечня Взрывы
12 октября 2024, 14:55
Пожар в производственном здании в Туле потушили
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Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Туле, которое распространилось на 850 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство ранее сообщало, что производственное здание в Туле вспыхнуло на площади в 800 «квадратов». Позднее площадь возгорания выросла еще на 50 квадратных метров.

«Пожар в Туле полностью ликвидировали», - заявили в МЧС.

Огонь охватил здание на Скуратовской улице. На месте ЧП работали 30 пожарных и восемь единиц техники.

Ранее при крупном пожаре в двухэтажном жилом доме Нефтеюганске в субботу, 12 октября, в огне погибли мужчина и женщина.

Пожары МЧС РФ
12 октября 2024, 14:36
Депутат Воронежской облдумы Гапоненко погиб в аварии
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Генеральный директор воронежского «Острогожсксадпитомника» и депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии в Острогожском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что погибшему предпринимателю было 39 лет. Садоводческую компанию Гапоненко возглавил после ухода от дел своего отца и сделал из нее одно из ведущих предприятий России, которое обеспечивало Воронежскую область ягодами и фруктами.

Бизнес погибший совмещал с работой депутатом. В Воронежской областной думе Гапоненко занимал пост зампредседателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

«Помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах, сельских домах культуры. Организовывал благоустройство общественных пространств. Поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров», - перечислил губернатор.

Гусев добавил, что Гапоненко работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии, учитывая интересы всех аграриев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего предпринимателя, сотрудникам его компании, а также жителям Острогожского района, которые избрали Гапоненко на пост депутата.

В минувшую пятницу, 11 октября, управлявшая легковым автомобилем 63-летняя женщина водитель столкнулась с грузовиком на участке Щелковского шоссе в Лосино-Петровском городском округе. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла находившаяся в салоне шестилетняя девочка. Еще одну пассажирку с тяжелыми травмами забрали в больницу. После аварии завели уголовное дело.

ДТП Депутаты Россия Бизнес
12 октября 2024, 13:33
Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Лосино-Петровском
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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в деревне Улиткино Лосино-Петровского городского округа. От полученных травм на месте скончалась 63-летняя женщина-водитель, управлявшая легковушкой и находившаяся в салоне шестилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что еще одну пострадавшую пассажирку автомобиля в тяжелом состоянии забрали прибывшие на место медики.

Авария произошла вечером в минувшую пятницу, 11 октября, на 40-м километре Щелковского шоссе. Женщина столкнулась с грузовиком при выезде со второстепенной дороги на главную. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла шестилетняя девочка. Еще одну пассажирку госпитализировали.

После аварии полиция завела уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование взяла под контроль Щелковская прокуратура.

В минувшую пятницу, 11 октября, водитель иномарки скончался от полученных травм при столкновении с городским автобусом на Рублевском шоссе в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением и врезался в пассажирский транспорт.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы уточнил, что салон иномарки смяло в гармошку, что привело к блокировке тела погибшего водителя.

Прокуратура РФ ДТП Лосино-Петровский

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