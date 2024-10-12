Около 20 школьников отравились в Екатеринбурге

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Школьники обратились за медицинской помощью, врачам они пожаловались на ухудшение состояния здоровья, в том числе на недомогание и рвоту, все порядка 20 учеников школы. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, станет известно в ходе проверки.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», - заявили в прокуратуре.

Утром в субботу также стало известно о массовом отравлении детей на Камчатке.