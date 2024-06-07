Около 20 машин затопило кипятком на подземном паркинге на севере Москвы

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ЧП случилось в районе дома № 20 по Беломорской улице. На паркинге уровень кипятка поднялся на 50 сантиметров, в зоне подтопления оказались 20 автомобилей. Вода также затопила электрощитовую.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли специалисты для устранения прорыва.

В мае около 20 машин затопило в московском дворе из-за прорыва водопровода.