Охваченные огнем окна склада на востоке Москвы сняли на видео
Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской. Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», - заявила пресс-служба.
Надзорное ведомство показало вид на пожар со стороны улицы Мартеновской. Открытый огонь полыхал за окнами, из кирпичного здания шел густой черный дым. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.
Пожар в производственно-складском здании произошел утром 30 мая. К 07:38 огонь локализовали. Источник 360.ru сообщил, что произошло обрушение перекрытий и кровли на первом, втором и третьем этажах площадью 1500 квадратных метров. Очевидцы показали столб дыма , который поднимался с места происшествия.
Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской.
Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.