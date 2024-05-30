Охваченные огнем окна склада на востоке Москвы сняли на видео

Читайте нас в:

Вертолеты МЧС выполнили 31 сброс воды, чтобы потушить пожар, разгоревшийся на востоке столицы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Второй вертолет подняли примерно в 06:29, на этот момент площадь возгорания увеличилась до трех тысяч «квадратов». Площадь всего здания при этом составляет 4400 квадратных метров, указал источник.

Для тушения спасатели задействуют два вертолета Ка-32. Сейчас площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, в распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

По данным пресс-службы МЧС, московский авиацентр готовит к отправке третий вертолет. Ликвидация пожара осложнилась высокой пожарной нагрузкой здания, в котором находятся емкости с горючими жидкостями.

Столичная прокуратура заявила, что установит все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе добавили, что горит разноуровневое производственно-складское здание на улице Полимерная.

Из-за ЧП движение по Мартеновской улице перекрыли в обе стороны. В московском Дептрансе посоветовали водителям заранее выбирать пути обхода.