04 июня 2024, 08:25

Охранявшую «Крокус» фирму лишили лицензии

РИА «Новости»
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В апреле частное охранное предприятие «Крокус профи» лишили лицензии. По номеру телефона его предполагаемого офиса перестали принимать звонки, сообщило РИА «Новости».

ЧОП «Крокус профи» занималось охраной концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где 22 марта произошел теракт. Компания работала много лет - в 2019 году лицензирующий орган предоставил сведения о продлении срока разрешения. Последнюю информацию о компании в фискальные органы предоставили 10 марта 2023 года.

По информации агентства, 24 и 25 апреля, то есть через месяц после теракта, налоговые органы зафиксировали отзыв лицензии. Данные системы «БИР-Аналитик» показали, что теперь у ЧОП «Крокус профи» нет разрешения. В «Крокус Сити Молл» дежурили охранники без опознавательных знаков, а по юридическому адресу предприятия не ответили на звонки.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявлял, что охрана не могла справиться с вооруженными автоматами людьми. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что сотрудники ЧОП несли дежурство без оружия и спецсредств , но это не противоречило закону.

Красногорск Терроризм Бизнес Теракт в «Крокусе»
04 июня 2024, 04:34
В Кузбассе нашли живой пропавшую три дня назад школьницу
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В Кемеровской области нашли живой 13-летнюю школьницу, которая пропала 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«В Прокопьевске сотрудниками уголовного розыска в результате поисковых мероприятий найдена пропавшая школьница», - утонили в ведомстве.

О пропаже школьницы в полицию накануне сообщила ее мать. По ее словам, девочка ушла гулять 31 мая и не вернулась.

Полицейские приступили к поискам: проверили круг общения школьницы и места ее возможного появления, отправили ориентировку с фотографиями девочки в СМИ и социальные сети.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Дети ушли из дома, не сказав об этом родителям. Пропавших искала полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ближе к вечеру беглецы нашлись - они решили «пойти в поход» в ближайший парк, где и провели весь день.

Дети Волонтеры Полиция Москва
04 июня 2024, 00:50
В Видном задержали осквернившего военный мемориал иностранца
Пресс-служба МВД
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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который раскидал венки у военного мемориала в Видном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, злоумышленник осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем. Он, находясь в нетрезвом состоянии, разбросал венки у мемориала, после чего скрылся.

«Правонарушитель был установлен. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения», - сообщили в полиции.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. На видео он принес извинения за свой поступок и сказал, что, под действием алкоголя «играл с цветами».

Ранее в Геленджике полицейские задержали двух туристов, которые спали на мемориале «Вечный огонь». Против них завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Полиция Видное
04 июня 2024, 00:23
Годовалый мальчик засунул себе в анус игрушечную пирамидку в Зеленограде
РИА «Новости»
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В Зеленограде годовалый мальчик попал в больницу с травмой прямой кишки после того, как заигрался и засунул себе в анус часть пластмассовой пирамиды. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Ребенок травмировался, оставшись без родительского присмотра. Мать мальчика вышла на улицу поговорить с подругой, а отец решил устроить перекур на лестничной площадке.

По информации издания, пока глава семейства курил и попутно загружал приложение для видеоконтроля за сыном, тот успел засунуть себе в задний проход часть игрушки. Мужчина вбежал в квартиру, когда мальчик заплакал от боли. Игрушку аккуратно вытащили, но все-равно вызвали скорую помощь.

Ребенка госпитализировали. Врачи провели ребенку операцию, так как прямая кишка была повреждена и потребовалось зашить раны. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его скоро отпустят долечиваться домой.

Осенью 2021 года врачи города Новокузнецка столкнулись с ситуацией, когда пришлось оперировать пациента, засунувшего себе в задний проход палку ливерной колбасы ради новых ощущений.

Дети Больницы Врачи
04 июня 2024, 00:18
Предприниматель из Воронежа утонул в центре города на глазах у друзей
РИА «Новости»
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Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал. Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал.

Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Она подчеркнула, что приятели мужа в момент его падения в воду находились от него на большом расстоянии.

«Сначала ребята подумали, что он нырнул, ведь было очень жарко, потом поняли, что он слишком долго находится под водой», - пояснила собеседница журналистов.

Друзья Константина около получаса ныряли, чтобы найти пропавшего предпринимателя. Когда все их попытки оказались безуспешными, то они вызвали на место спасателей. Прибывшие водолазы провели в воде до вечера, но тело Хавтура так и не нашли.

По словам Олеси, спасатели пообещали вернуться завтра во второй половине дня. Работающих под водой специалистов на весь город всего трое, поэтому с утра они поедут по более ранней заявке. Коллеги предпринимателя привлекли к поискам учеников местной водолазной школы, но их все равно не хватает, так как акватория очень большая, поэтому основные поиски тела продолжаются с берега.

В конце мая в Клязьме около Химок утонул рэпер из Якутии Айаан Никифоров. Выступающий под псевдонимом Ian Hopeless находился в водоеме вместе со своей девушкой. В какой-то момент пара решила переплыть на другой берег реки. Но еще на половине пути они начали тонуть. Девушку вытащили на берег проплывавшие мимо люди. Айана спасти они не смогли.

Спасатели Россия Водоемы

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