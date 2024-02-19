Охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу

По информации СМИ, в сетевом супермаркете на Рублевском шоссе пожилая женщина расплатилась и пошла к выходу, но ее остановили охранники. Они завели пенсионерку в служебное помещение и достали из ее сумки неоплаченную колбасу. Пенсионерка попыталась извиниться, говоря, что забыла про колбасу случайно, но один из охранников начал угрожать вызовом полиции и возбуждением уголовного дела.

Женщина показала чек, доказывая, что остальные покупки она оплатила, и заявила, что может отдать деньги за колбасу прямо на месте. Однако секьюрити настаивал на уплате штрафа в десятикратном размере.

Чтобы собрать требуемую сумму в 50 тысяч рублей, пенсионерка одолжила деньги у подруги и сняла еще 40 тысяч в банковском отделении. Вернувшись в магазин, женщина положила собранные средства за монитор видеонаблюдения.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину за кражу у пенсионеров денег и слухового аппарата. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.