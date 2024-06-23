«Охранника убили нашего». Священник записал видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от террористов
Священник церкви в Махачкале, где во время нападения террористов находились 19 человек, записал видео из здания. Его опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
«Мы сидим в храме, охранника убили нашего», - рассказал священнослужитель.
Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте, когда православные отмечали праздник Святой Троицы. Сначала сообщалось, что террористы заблокировали 40 заложников в церкви в Махачкале. Потом в республиканском МВД уточнили, что служители и посетители церкви сами закрылись в здании, чтобы защититься от нападавших.
Рядом с церковью шел бой между силовиками и террористами. Около десяти часов вечера по московскому времени перестрелка закончилась. Силовики вывели людей из храма.
В Дербенте боевики убили охранника храма и священника Русской Православной Церкви Николая Котельникова. Террористы перерезали священнослужителю горло.