Охранник прострелил ногу мужчине, который пытался обокрасть магазин в Башкирии

Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске спрятались от террористов в туалетах и технических помещениях, а когда начался пожар, попытались спастись через отверстие в стене. Одна из пострадавших рассказала Lenta.ru, как плела канат из проводов, чтобы спуститься на парковку.

Женщина пришла на концерт с семилетним сыном и подругой. Когда началась стрельба, они, как и другие зрители, ринулись к выходам, но чуть не наткнулись на террористов. Компания спряталась сначала в туалете для инвалидов, затем, когда пошел дым , вышла в темный коридор и набрела на другую уборную, где сидели еще пять-шесть человек. Они выломали фальшстену, спустились на технический этаж и наткнулись на проем в стене - подобие балкона метровой ширины, выходившего на парковку.

«Единственный вариант - спускаться, но <…> это большие этажи, метров восемь. <…> Один откуда-то принес провода, говорит, давайте, кто косы умеет вязать, я, говорю, умею, ребенку даю телефон, чтоб светил. Косы не получается, решили узлов наделать. В общем, пять тросов этих проводов связали в канат», - рассказала женщина.

Один человек спустился по канату и позвал спасателей. Подруга собеседницы издания начала спускаться, сорвалась и сломала палец. Затем упала еще одна девушка. Пожарные подвезли лестницу, и женщина с сыном спустились.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Следком сообщил о связи нападавших с украинскими националистами.

Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске спрятались от террористов в туалетах и технических помещениях, а когда начался пожар, попытались спастись через отверстие в стене. Одна из пострадавших рассказала Lenta.ru , как плела канат из проводов, чтобы спуститься на парковку.