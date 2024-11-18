18 ноября 2024, 14:32

Охрана бара в Москве избила бойца смешанных единоборств

РИА «Новости»
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Охрана бара «Мумий Тролль» в Москве избила бойца смешанных единоборств Кирилла Фоменкова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фоменков накануне вечером отдыхал в баре. Около четырех часов ночи у него возник конфликт с охранниками. Силы оказались неравны, хотя боец - мастер спорта по панкратиону и кандидат в мастера по рукопашному бою. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, параорбитальную гематому и кровоподтеки.

Бар «Мумий Тролль» создали при участии лидера одноименной музыкальной группы Ильи Лагутенко.

В конце июля в Феодосии избили чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Он заступился за подростка, на которого напали толпой, и едва не лишился глаза. Всех участников драки удалось оперативно задержать.

Драки Москва
18 ноября 2024, 13:06
При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадали два рабочих
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В Екатеринбурге при пожаре в больнице № 3 пострадали два сотрудника организации, которые ремонтировали крышу. Одного из них госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации. <…> Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», - уточнили в министерстве.

Пламя, охватившее кровлю поликлиники при Центральной ГКБ, локализовали на 300 \"квадратах\", открытое горение потушили.

По данным свердловской прокуратуры , пострадал один рабочий, который участвовал в ремонте крыши. Надзорное ведомство организовало проверку.

Очевидцы рассказал 360.ru о хлопках в горящей больнице. Они предположили, что подобные звуки стали следствием лопнувших от жара окон.

Пожары Больницы Минздрав Поликлиники Екатеринбург
18 ноября 2024, 10:25
Начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте
РИА «Новости»
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Руководитель управления уголовного розыска Иркутской области Андрей Жбанов во время охоты случайно убил человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, ЧП произошло 16 ноября. Группа из 13 охотников на восьми автомобилях выехала в лес в районе населенного пункта Баганта. Там они разделились на две группы: девятерых стрелков и четверых загонщиков, после чего рассредоточились по номерам.

Полковник Андрей Жбанов находился на шестой позиции и около 10:30 выстрелил в сторону ельника из ружья, где мог прятаться зверь. В этот момент там находился 62-летний загонщик Василий. От полученного ранения в грудь мужчина умер на месте.

Против Жбанова завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Главк управления МВД по региону на официальном сайте сообщил о выяснении обстоятельств гибели мужчины на охоте. Ведомство отметило, что у охотников были соответствующие документы, охота проводилась в установленный законом срок.

В октябре брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии.

Уголовное дело МВД РФ Иркутская область
18 ноября 2024, 09:08
Один человек пострадал при пожаре в захламленной квартире на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Один человек пострадал при пожаре в доме на улице Академика Комарова. О ЧП на северо-востоке Москвы сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире на девятом этаже. Очаг находился в коридоре.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально данные о пожаре в жилой многоэтажке пока не комментировали.

Пожары Москва
18 ноября 2024, 03:34
Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске
РИА «Новости»
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Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске, мальчик получил серьезные ожоги и ему потребовалась операция. Подробности сообщило местное издание 74.ru.

Во дворе дома на Комсомольском проспекте была неогороженная яма. Судя по камерам видеонаблюдения, дети подошли к ней, и один из них, 11-летний мальчик, провалился в яму.

По информации источника издания, ребенок получил ожоги на 30-40% кожи ног, его отвезли в ожоговый центр. В региональном минздраве сообщили, что мальчику окажут всю необходимую помощь.

На место происшествия приехал прокурор, и только после его приезда коммунальную яму огородили.

В Санкт-Петербурге в яму с кипятком угодил автобус. На улице произошел подмыв грунта и дорожное полотно провалилось. В результате происшествия никто не пострадал.

Дети Больницы Автобусы Челябинск

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