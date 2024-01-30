Охотник случайно ранил соседку во время проверки нового прицела в Подмосковье

По словам собеседника, пристрелку охотник проводил днем. Чтобы проверить качество работы тепловизора, на мишени он установил грелки. В момент стрельбы на расстоянии почти 600 метров находилась пенсионерка, которую стрелок не заметил из-за деревьев. Один из выстрелов дал рикошет и ранил пожилую женщину прямо в голову.

Брат пострадавшей в комментарии «360» заявил, что у сестры диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение глазных нервов.

«Врачи сказали, что возможно произойдет частичная потеря зрения. Но пока за ней еще наблюдают», - подчеркнул он.

Осведомленный источник уточнил, что охотник свою вину полностью признал. Он приехал к родным пострадавшей со извинениями, готовностью помочь в лечении и выплатить любую сумму морального ущерба.

Семья отказалась с ним говорить, так как до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Собеседник подчеркнул, что стрелок искренне раскаивается и пока сам не понимает, как ему жить дальше после случившегося.