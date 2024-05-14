14 мая 2024, 17:24

Огромный пожар охватил свалку возле Новосибирска

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Мощный пожар начался на крупном мусорном полигоне под Новосибирском вечером 14 мая. К месту происшествия отправили 20 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Новосибирской области.

«Поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула», - процитировало представителя пресс-службы РИА «Новости».

Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет.

Как сообщило сетевое издание «Атас.Инфо» , пожар вспыхнул на Левобережном мусорном полигоне, расположенном рядом в Хилокским рынком. Местные жители жалуются на сильный запах гари в воздухе, над свалкой поднимается огромный столб дыма.

Левобережный мусорный полигон в Новосибирске горит не в первый раз. Как написали журналисты НГС , пожары на свалке происходят ежегодно с 2019 года. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году взял под контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком.

Ранее крупный пожар произошел на территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе в Подмосковье. Огонь охватил 900 квадратных метров, местные жители жаловались, что из-за сильного запаха гари было невозможно открыть окна.

Свалки Пожары Россия Полигоны
14 мая 2024, 16:35
Дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге
РИА «Новости»
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Неизвестный открыл огонь у станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Один мужчина пострадал, сообщил сайт 78.ru.

Стрельба произошла днем 14 мая на парковке перед торговым центром «Сити Молл». Проезжавшие мимо спасатели оказали первую помощь раненому. Его забрали в больницу с травмой брюшной полости. По предварительным данным, причиной стрельбы стал дорожный конфликт.

На место случившегося прибыли полицейские, которые опросили очевидцев. Свидетели заявили, что нападавший скрылся с места преступления на черной иномарке с московскими номерами.

Подобный случай произошел в столице 12 мая. В одном из ТЦ Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт. Потасовка закончилась стрельбой.

Санкт-Петербург Стрельба Мужчины Метро
14 мая 2024, 12:09
Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Волгоградской области
РИА «Новости»
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Режим ЧС регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Из-за заморозков возникли проблемы с посевами, сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор Андрей Бочаров. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования, указали в пресс-службе.

Несмотря на погодные условия, в области большая часть озимых и яровых культур перенесла заморозки спокойно, указала председатель комитета сельского хозяйства Марина Морозова.

«Но выявлены отдельные участки посевов, которые не смогли оправиться после температурного стресса», - добавила она.

Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области. Губернатор региона заявил, что из-за теплой апрельской погоды растения стали уязвимыми к заморозкам. В результате погодных аномалий урожая станет меньше по сравнению с прошлым годом.

Сельское хозяйство Погода
14 мая 2024, 10:30
Крупный пожар на теплоходе в Архангельске полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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В Архангельске потушили пожар на теплоходе «Ломоносов», который стоял на ремонте. Судно накренилось, поэтому спасатели работали с причала и воды. Площадь возгорания превысила 900 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Архангельской области.

«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», - объявила пресс-служба ведомства.

Судно накренилось на правый борт. Из-за угрозы опрокидывания его отбуксировали на мель, спасатели сошли на причал и продолжили тушение с берега и воды.

Возгорание на «Ломоносове» началось вечером 13 мая. К приезду спасателей верхняя палуба горела по всей площади. Теплоход стоял на ремонте, и существовал риск перехода огня на другие суда. Пожар тушили по повышенному рангу сложности с привлечением более 60 человек и 19 единиц техники. В 01:48 его локализовали на площади 936 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Архангельская область
14 мая 2024, 10:24
Школьница и спасавший ее мужчина утонули на Алтае
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На Алтае утонули 11-летняя девочка и мужчина, который попытался ее спасти. Правоохранители приступили к проверке после случившегося, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, накануне вечером из водоема в селе Троицкое вытащили бездыханное тело 11-летней девочки.

Предположительно, днем школьница и ее подруга гуляли на берегу реки Большая речка. Девочка зашла в воду в не предназначенном для купания месте и утонула.

Местный житель с противоположного берега увидел тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Однако 51-летний мужчина тоже утонул.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее иномарка, в которой находились пять подростков, рухнула в реку Рощинку в Ленинградской области. В результате происшествия погибли три молодых человека.

Уголовное дело Дети Россия Реки Водоемы

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