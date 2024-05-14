Огромный пожар охватил свалку возле Новосибирска

«Поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула», - процитировало представителя пресс-службы РИА «Новости».

Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет.

Как сообщило сетевое издание «Атас.Инфо» , пожар вспыхнул на Левобережном мусорном полигоне, расположенном рядом в Хилокским рынком. Местные жители жалуются на сильный запах гари в воздухе, над свалкой поднимается огромный столб дыма.

Левобережный мусорный полигон в Новосибирске горит не в первый раз. Как написали журналисты НГС , пожары на свалке происходят ежегодно с 2019 года. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году взял под контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком.

Ранее крупный пожар произошел на территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе в Подмосковье. Огонь охватил 900 квадратных метров, местные жители жаловались, что из-за сильного запаха гари было невозможно открыть окна.