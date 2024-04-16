Огромный кратер обнаружили посреди поля в Ростовской области

Ситуация с паводком в Томской ухудшается, жителей эвакуируют с затопленных территорий. О том, до каких населенных пунктов дошла вода из реки Томь, «360» рассказала жительница поселка Второй Заречный Ирина.

Она объяснила, что что на некоторых участках уровень воды незначительно упал, и многие районы остаются затопленными.

«В районе коммунального моста она уже снижается, а около реки ближайшие СНТ все затоплены: „Левобережный“, „Зайчик“ и [поселок] Тояновский», - подчеркнула Ирина.

Женщина добавила, что многих жителей уже эвакуировали с левобережья. Всего в этой зоне затопило 133 дома. По ее словам, поселка Второй Заречный половодье не коснулось.

«Пока не дошло до нас, слава богу», - отметила местная жительница.

Ранее глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что в регионе затопило больше 140 жилых домов. Из-за наводнения спасатели эвакуировали 84 человек, в том числе восемь детей. Власти также объявили режим ЧС муниципального характера в границах Заречного и Спасского сельских поселений