Огромный кран сорвался в 50-метровое ущелье в Кабардино-Балкарии

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Кран работал на 42-м километре федеральной трассы «Урвань-Уштулу». По сообщению МЧС, строительная техника съехала с дороги в ущелье - ведомство заявило о ДТП, не приводя других подробностей происшествия.

Тяжелая крупногабаритная машина обрушилась в обрыв глубиной около 50 метров. Ее оператор, 37-летний житель села Аушигер, погиб на месте.

На месте происшествия работает спасательная группа из 10 человек. Также МЧС задействовало две единицы техники.

Кроме того, к ущелью прибыла и следственно-оперативная группа местных правоохранительных органов. Тело водителя еще не достали.

Ранее грузовик свалился в обрыв в Дагестане. Его водитель погиб.