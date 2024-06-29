Огромная яма появилась возле моста в Челябинской области из-за ливня
Река Каменка размыла мост в Саткинском районе Челябинской области. Возле переправы образовалась огромная яма, сообщил Telegram-канал «Саткинский рабочий».
Дорогу перегородили камни, мусор и смытые потоком деревья.
«С одной стороны моста провалилась почва», - рассказали авторы материала.
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