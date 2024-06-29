29 июня 2024, 16:04

Огромная яма появилась возле моста в Челябинской области из-за ливня

Пресс-служба МЧС
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Река Каменка размыла мост в Саткинском районе Челябинской области. Возле переправы образовалась огромная яма, сообщил Telegram-канал «Саткинский рабочий».

Дорогу перегородили камни, мусор и смытые потоком деревья.

«С одной стороны моста провалилась почва», - рассказали авторы материала.

Несмотря на разбушевавшуюся стихию, по реке продолжают катать туристов на катамаранах.

Ранее из-за сильных дождей подтопления случились в Башкирии. В Уфе затопило аэропорт, улицы и торговые центры. В Сети распространились фото с поваленными деревьями. При этом воздушная гавань продолжала работать в штатном режиме.

На прошлой неделе ураган накрыл Москву. Стихия принесла в столицу ливни, грозы и даже смерчи.

Челябинская область Погода
29 июня 2024, 16:12
Более 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Пензе
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Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Белка» в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Более 30 детей в «Белке» почувствовали недомогание 27 и 28 июня. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в лагере нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В отношении отвечающей за питание фирмы возбудили дела об административных правонарушениях.

Ранее посетители суши-бара в Курске отравились курицей , Россельхознадзор нашел в филе сальмонеллу. В надзорном ведомстве отметили, что от несертифицированного мяса пострадали 13 горожан.

Незадолго до этого вспышку отравлений также зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. В больницы с ботулизмом поступили четыре человека.

Роспотребнадзор в рамках санитарно-эпидемиологического расследования после вспышки отравлений изъял в Москве 70 тонн опасной продукции.

Дети Пенза Питание Россия
29 июня 2024, 15:29
Иномарка столкнулась с поездом в Москве. Один человек пострадал
РИА «Новости»
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Автомобиль столкнулся с поездом в районе Крутовской улицы в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками ДТП стали локомотив и грузовик марки Mercedes. В результате один человек пострадал. На место прибыли врачи скорой помощи.

Ранее в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение других составов.

Пассажиры не пострадали.

Несколько дней назад вагон отцепился от поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово». По словам очевидца, из-за экстренного открытия дверей произошла разгерметизация вагонов, пассажиров эвакуировали.

Иномарки Поезда Москва
29 июня 2024, 14:11
Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Екатеринбурга
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Воздушное судно компании «ЮВТ Аэро» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет следовал по маршруту Казань - Тобольск - Екатеринбург. В пункте назначения воздушное судно выкатилось за пределы полосы на расстояние около 10 метров.

«Пострадавших в результате авиационного события нет, обстоятельства происшествия устанавливаются», - уточнили в пресс-службе.

На место ЧП выехал свердловский транспортный прокурор.

Подобный случай произошел 9 июня на Ямайке. Самолет American Airlines при заходе на посадку сбил несколько фонарей , после чего вернулся на взлетно-посадочную полосу.

Самолеты Екатеринбург
29 июня 2024, 13:37
Вагоны с цементом сошли с рельсов в Орском районе
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На станции Западная в Новотроицке сошли с рельсов шесть грузовых вагонов, три из них перевернулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в Орском районе, на место выехал прокурор. Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ на путях необщего пользования ООО «Аккерман Цемент». В результате аварии никто не пострадал, ЧП не нанесло ущерба окружающей среде.

В пресс-службе отметили, что в вагонах перевозили цемент. Причины схода состава с рельс устанавливаются.

Ранее крупная железнодорожная авария произошла на перегоне Инта-1 - Угольный в Коми. Поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов, в результате пострадали до 40 человек, три пассажира погибли. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что вагон, в котором он находился, почти сразу после ЧП начал заполняться водой. По его словам, многие получили травмы позвоночника и шеи.

РЖД 28 июня восстановили размытую насыпь и запустили второй путь.

РЖД Урал Россия Поезда

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