21 сентября 2024, 19:55

«Огромная трагедия». Татьяна Бакальчук назвала погибших охранников Wildberries героями

РИА «Новости»
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В Ингушетии похоронили двоих охранников Wildberries, которые погибли в результате перестрелки у головного офиса компании в Москве. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в Telegram-канале.

«Слов нет, чтобы выразить, насколько ужасно все происходящее, и в голове не укладывается, как такое вообще возможно в наши дни», - отметила она в видеообращении.

Покойные были настоящими героями, которые с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили сотни других людей. Wildberries сделает все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали заботу.

«Гибель ребят - это огромная трагедия, не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании, для меня лично. <…> Их семьи - это теперь наши семьи. <…> Еще раз примите мои самые искренние глубочайшие соболезнования», - сказала Бакальчук.

Тысячи жителей Ингушетии встретили тела погибших охранников минувшей ночью. Виновными по делу о стрельбе у офиса Wildberries признали 13 человек. Суд назначил фигурантам административный арест на срок до 15 суток.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
21 сентября 2024, 19:37
Такси «раздавило» мотоцикл в Москве
Телеканал «360»
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Таксист и мотоциклист не поделили дорогу на проспекте Мира в  Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Водитель мотоцикла находится в карете скорой», - рассказал источник.

На снимке с места происшествия, оказавшемся в распоряжении 360.ru, видно, что мотоцикл Honda оказался под такси марки BMW. Причины столкновения неизвестны. В результате никто не пострадал.

В этот день в столице проходил фестиваль «Закрытие мотосезона - 2024». В связи с этим в городе ограничили движение на внешней стороне Садового кольца и изменили движение общественного транспорта.

Накануне мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юге Москвы. От удара байкера отбросило на несколько метров.

Мотоциклы Дороги Такси Водители BMW Москва
21 сентября 2024, 05:55
Глава Краснодарского края Перепелин заявил об атаке беспилотников в Тихорецке
Unsplash
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В Тихорецке Краснодарского края произошла атака беспилотников. Об этом сообщил глава региона Анатолий Перепелин в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители! В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!» - написал он.

Беспилотники Краснодарский край
21 сентября 2024, 04:52
Тысячи жителей Ингушетии встречали тела погибших при стрельбе в Wildberries охранников
РИА «Новости»
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Тысячи жителей Ингушетии пришли в аэропорту Магаса, чтобы встретить тела охранников, погибших в перестрелке в офисе Wildberries. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ингушетии».

«Тысячи местных жителей выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби», - написал канал.

Тела охранника Wildberries Ислам-бека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова отправят в родные поселки Кантышево и Долаково. Там в субботу пройдут джаназа-намазы - мусульманские погребальные богослужения.

По делу о перестрелке в офисе Wildberries суд арестовал более 20 фигурантов. Заседания проходят в закрытом режиме.

Ингушетия Стрельба Стрельба у офиса Wildberries
20 сентября 2024, 11:25
Челябинскую учительницу госпитализировали после скандала с родителем
РИА «Новости»
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Учительница челябинской школы № 71 угодила в больницу с инсультом после скандала с мужчиной, назвавшем ее расисткой и обещавшем отрезать ей язык. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на местную жительницу.

Во время урока в кабине зашел мужчина и сказал, что является родителем одного из учеников. Затем он начал хамить учительнице за то, что она якобы запретила ребенку пользоваться телефоном даже на перемене и просила его говорить на русском языке.

«Я тебе язык лично отрежу! У тебя что, своих детей нет? Воспитательница тут нашлась. <…> Расистка», - сказал мужчина.

Спустя время в школу прибыли сотрудники Росгвардии.

Учительницу госпитализировали , предположительно, с инсультом. В школе работают инспекторы по делам несовершеннолетних, правоохранители опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев конфликта.

Челябинец уже принес публичные извинения. За хулиганство ему грозит до 15 суток административного ареста.

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