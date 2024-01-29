Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за аварии с двумя фурами

По информации источника, затор движения образовался на улице Машиностроителей. Один из большегрузов после аварии перекрыл улицу и трамвайные пути.

Водители стараются объехать место ДТП по улице Донбасской, но и там вновь появилась пробка.

«Мы просто обалдели от пробок, все стоит колом. Карты пока не показали ДТП, поэтому все едут через Уралмаш и встают», - рассказал один из водителей с Уралмаша.

Около двух недель назад в Свердловской области произошло ДТП с участием большегруза Volvo и автобуса ПАЗ. В результате аварии погиб один человек и еще семеро получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.