25 января 2024, 01:35

Ограничения ввели в работе аэропорта в Сочи

РИА «Новости»
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Международный аэропорт в Сочи работает в ограниченном режиме с 23:13 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации, передало РИА «Новости».

Такие меры ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Сочи Самолеты
25 января 2024, 01:25
«Был умным и спортивным». Друг летчика из Ил-76 Владислава Чмирева рассказал, каким пилот был при жизни
РИА «Новости»
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Владислав Чмирев, помощник командира корабля Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области из-за атаки ВСУ, был добрым и отзывчивым человеком. Об этом в беседе с 360 рассказал его друг Александр.

«Учился хорошо, окончил летное военное училище и уехал туда. У него были в семье военные летчики: дед и отец. <…> С детства он хотел пойти по их стопам», - поделился друг пилота.

По мнению собеседника «360», его погибший товарищ - герой, которым непременно нужно гордиться. Его смерть стала большим ударом для родных и близких. Друг Чмирева выразил надежду, что виновных в происшествии найдут и накажут.

«Он только окончил училище, у него была вся жизнь впереди. Он был умным и спортивным, мог еще кучу подвигов совершить и многие жизни спасти», - заявил товарищ умершего летчика.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа Ил-76. Среди них были командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

В авиагородке Оренбурга появился мемориал , посвященный летчикам, погибшим в ЧП с Ил-76.

Военные Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
25 января 2024, 00:57
Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
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Купный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.

«По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения», - сказано в сообщении.

В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил территорию предприятия. В небо поднялись большие клубы дыма.

Пожары Заводы Краснодарский край
25 января 2024, 00:10
Напавшего с ножом на подростка задержали в Подмосковье
Pxhere
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Молодой человек ударил подростка ножом в живот в Чехове. Нападавшего задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, накануне возле ТЦ «Карнавал» между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. В результате мальчик получил ножевое ранение в живот, а злоумышленник скрылся. Подростка доставили в больницу.

«Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину», - рассказали в СК.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед городским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали азербайджанца , который вместе с детьми напал на соседа-иранца. Мужчина не признал свою вину и отказался просить прощения у семьи пострадавшего. Мужчине грозит до 14 лет колонии.

Чехов Россия Мужчины Поножовщины
25 января 2024, 00:09
Омбудсмен отреагировала на ситуацию с беременной от дедушки 14-летней москвичкой
РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет под контроль ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой обвинили мужа ее бабушки. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама - законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели?» - сказала она.

По словам Ярославской, подозреваемого в растлении малолетней задержали. Мужчина жил с девочкой и ее семьей в одной квартире. Омбудсмен заверила, что встретится с потерпевшей и поможет ей.

Ранее стало известно, что в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от 63-летнего дедушки. Девочка уже на девятом месяце. По данным Telegram-канала Shot, потерпевшая жила вместе с мамой, братом, сестрой, бабушкой и мужем пенсионерки. Семья не догадывалась, что последний насиловал школьницу на протяжении несколько месяцев.

Дети Семья Мужчины Москва

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