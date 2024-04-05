Ограничения после атаки беспилотника в аэропорту Саратова сняли

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«Аэропорт „Гагарин“ работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов», - рассказал собеседник издания.

Пока на один час и 40 минут задерживается самолет авиакомпании «Победа» из Москвы. Его обратный вылет также отложили. Актуальную информацию о прибытии и отправлении рейсов можно посмотреть на онлайн-табло.

Ранним утром 5 апреля в Саратовской области ликвидировали беспилотник. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрешений.

Ранее российские военные остановили массированную атаку дронов на Ростовскую область. Системы ПВО уничтожили более 40 целей. Повреждения получила электроподстанция, предварительно, никто их жителей не пострадал.